به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، صبح امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، طی بازدید از موزه فرهنگ و هنر بافق که با هدف پاسداشت مواریث تاریخی و بررسی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه انجام شد، هیئت بازدیدکننده از نزدیک در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ، مرمت و نمایش آثار تاریخی مربوطه قرار گرفتند.

مسئولان در جریان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از هویت ملی و تاریخی، موزه فرهنگ و هنر بافق را نمادی از پیشینه غنی این خطه دانستند و بر لزوم حمایت همه‌جانبه از توسعه فضاهای موزه‌ای و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری شهرستان تأکید کردند.

گفتنی است؛ در بخش پایانی این بازدید از مسئول این موزه تقدیر و تجلیل عمل آمد.

شایان ذکر است که شهرستان بافق با داشتن آثار تاریخی با ارزش و صنایع‌دستی منحصربه‌فرد، همواره یکی از قطب‌های مورد توجه در حوزه میراث‌فرهنگی استان یزد بوده است.

انتهای پیام/