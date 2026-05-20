به گزارش خبرنگارمیراثآریا، صبح امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه، طی بازدید از موزه فرهنگ و هنر بافق که با هدف پاسداشت مواریث تاریخی و بررسی ظرفیتهای فرهنگی منطقه انجام شد، هیئت بازدیدکننده از نزدیک در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ، مرمت و نمایش آثار تاریخی مربوطه قرار گرفتند.
مسئولان در جریان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از هویت ملی و تاریخی، موزه فرهنگ و هنر بافق را نمادی از پیشینه غنی این خطه دانستند و بر لزوم حمایت همهجانبه از توسعه فضاهای موزهای و ارتقای زیرساختهای گردشگری شهرستان تأکید کردند.
گفتنی است؛ در بخش پایانی این بازدید از مسئول این موزه تقدیر و تجلیل عمل آمد.
شایان ذکر است که شهرستان بافق با داشتن آثار تاریخی با ارزش و صنایعدستی منحصربهفرد، همواره یکی از قطبهای مورد توجه در حوزه میراثفرهنگی استان یزد بوده است.
