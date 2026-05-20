۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۲

ظرفیت‌های فرهنگی بافق برای توسعه صنعت گردشگری بررسی شد

به مناسبت گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی، مسئولان استان یزد ضمن بررسی راهکارهای ارتقای صنعت گردشگری در شهرستان بافق، بر نقش کلیدی موزه فرهنگ و هنر این شهر در بازنمایی هویت تاریخی منطقه تأکید و از فعالان این حوزه تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، صبح امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، طی بازدید از موزه فرهنگ و هنر بافق که با هدف پاسداشت مواریث تاریخی و بررسی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه انجام شد، هیئت بازدیدکننده از نزدیک در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ، مرمت و نمایش آثار تاریخی مربوطه قرار گرفتند.

مسئولان در جریان این بازدید، ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از هویت ملی و تاریخی، موزه فرهنگ و هنر بافق را نمادی از پیشینه غنی این خطه دانستند و بر لزوم حمایت همه‌جانبه از توسعه فضاهای موزه‌ای و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری شهرستان تأکید کردند.

گفتنی است؛ در بخش پایانی این بازدید از مسئول این موزه تقدیر و تجلیل عمل آمد.

شایان ذکر است که شهرستان بافق با داشتن آثار تاریخی با ارزش و صنایع‌دستی منحصربه‌فرد، همواره یکی از قطب‌های مورد توجه در حوزه میراث‌فرهنگی استان یزد بوده است.

کد خبر 1405023002373
ناتیا موسوی
دبیر مهدی ارجمند

