برگزاری رویداد «تشریح، رونمایی و روایت قرآن طوماری به خط غبار» در یزد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز سهشنبه 29 اردیبهشت ماه، رویداد تشریح، رونمایی و روایت قرآن طوماری به خط غبار، با حضور استاندار و جمعی از مسئولان یزد برگزار شد.
در این رویداد، که با همکاری واحد موزه های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کتابخانه وزیری یزد، برگزار شد، برای نخستینبار از یک قرآن دستنویس طوماری به طول بیش از پنج متر رونمایی شد.
این اثر نفیس و کمنظیر قرآنی که از جمله نمونههای شاخص میراث مکتوب به شمار میرود،که در سال ۱۲۰۱ هجری قمری کتابت شده و
به دلیل ساختار خاص، قدمت و شیوه کتابت، از آثار ارزشمند و قابل توجه در حوزه نسخ خطی محسوب می شود.
در رویداد «تشریح، رونمایی و روایت قرآن طوماری به خط غبار»، حجتالاسلام والمسلمین مظفر سالاری، مدیریت کتابخانه وزیری، ضمن قدردانی از مجموعه میراث فرهنگی و دستاندرکاران برگزاری این رویداد، به سوابق حفاظتی این مجموعه اشاره کرد و یادآور شد که موزه کتابخانه برای صیانت از آثار ارزشمند در دوران جنگ تحمیلی، مدتی تعطیل بوده است.
سالاری در ادامه با ادای احترام به یاد و خاطره زندهیاد حجتالاسلام سید محمد علی وزیری، از ایشان بهعنوان شخصیتی برجسته یاد کرد که منشأ اقدامات ماندگاری بوده است؛ بهویژه آنکه قرآن طوماریِ رونماییشده در این مراسم، با همت ایشان خریداری و پس از تأسیس کتابخانه وزیری، به این مکان منتقل شد.
در ادامه این برنامه، محمدرضا انتظاری از مدیران پیشکسوت کتابخانه وزیری، دقایقی را به بیان خاطرات و جزئیاتی از نحوه انتقال و نگهداری این قرآن طوماری اختصاص داد و در پایان از همکاری ارزشمند ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در برگزاری این نشست تخصصی قدردانی کرد.
