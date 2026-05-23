به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از نوروزبانان بی نوروز، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل و مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی به عنوان برترین برگزار کنندگان نوروزگاهها و موفقترین پایگاههای میراثفرهنگی در جذب گردشگران نوروزی مورد تجلیل قرار گرفتند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل ضمن اشاره به برگزاری این آیین به مناسبت هفته میراثفرهنگی و با حضور قائم مقام وزیر میراثفرهنگی، مدیران کل و مدیران پایگاههای ملی و جهانی، گفت: استان اردبیل در نوروز ۱۴۰۵ و با وجود شرایط جنگی، جزو سه استان برتر کشور با بیشترین جذب گردشگر بود و این اتفاق در پی برنامهریزی، هماهنگی و همراهی دستگاههای دخیل در ستاد خدمات سفر و عوامل اداره کل به دست آمد.
جلیل جباری افزود: پایگاه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی از مهمترین ظرفیتهای استان در جذب و میزبانی از گردشگران است که در نوروز امسال نیز جزو پربازدیدترین پایگاههای میراث فرهنگی کشور بود.
او تاکید کرد: در همین راستا و در مراسم تجلیل از نوروزبانان بی نوروز کشور، سه لوح تقدیر به مدیرکل، مدیر پایگاه جهانی شیخ صفی و مدیر اجرایی پایگاه در استان اردبیل رسید که بیشترین تعداد تقدیر در میان استانها بود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل ادامه داد: معرفی همه ظرفیتها و جاذبههای گردشگری استان به صورت متوازن و تلاش برای توسعه همه جانبه صنعت گردشگری از برنامههای اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل است و شاهد موفقیتهای روز افزون در این راستا هستیم.
