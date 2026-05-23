به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» با همکاری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گرمی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از دستگاههای اجرایی و حمایتی مرتبط، با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی منطقه برگزار میشود.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه امروز دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور محمد خوشسیما، نماینده مردم شهرستانهای گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، عدالت حاجیپور، فرماندار شهرستان گرمی، سرهنگ مظفری، فرمانده سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان شهرستانی و صنعتگران فعال در این حوزهها برگزار شد.
در این نمایشگاه، مجموعهای از آثار شاخص صنایعدستی از جمله بافتههای سنتی، گلیمبافی، ورنیبافی، قالیبافی، جاجیمبافی، چرمدوزی، نگارگری و نیز محصولات خلاقانه خانگی به نمایش درآمده است که بیانگر تنوع و ظرفیت بالای تولیدات محلی در شهرستان گرمی است.
محمد خوشسیما نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید، ضمن تحسین ذوق و هنر هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه، با اشاره به قدمت و پیشینه تاریخی شهرستان گرمی در صنایعدستی و همچنین ظرفیتهای بالقوه کشاورزی، بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای بومی به عموم مردم است، این اقدام نهتنها به معرفی محصولات باکیفیت منطقه کمک میکند، بلکه در ایجاد زنجیره بازاریابی، توسعه مشاغل خانگی و در نهایت پایدارسازی اشتغال در سطح شهرستانهای گرمی و انگوت نیز نقش مؤثری دارد.
در این نمایشگاه بازدیدکنندگان علاوه بر مشاهده آثار هنری، با فرآیند تولید بخشی از رشتههای صنایعدستی در قالب ورکشاپ آشنا شدند.
