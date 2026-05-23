۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۷

رئیس گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور از زمین محل ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی قم بازدید کرد

رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به استان قم از زمین محل احداث موزه و مخزن اشیای تاریخی قم در راستای اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون واگذاری زمین بازدید کرد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا؛ حجت‌الله ایوبی، در سفر به استان قم از زمین محل ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی قم در راستای اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون واگذاری زمین بازدید کرد.  

رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور در این سفر؛ همچنین از تعدادی از اماکن و خانه‌های تاریخی قم مانند محوطه باستانی‌تاریخی تپه قُلی‌درویش و خانه تاریخی یزدان‌پناه و از مراحل تجهیز و مرمت موزه مردم‌شناسی بازدید کرد. 

در این بازدیدها، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ درباره آخرین وضعیت طرح ساخت موزه جامع و مخزن اشیای تاریخی استان قم گفت: احداث موزه جامع در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است و گام نخست این طرح یعنی تأمین زمین، اکنون با همت و تلاش‌های شهردار محترم، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قم در واگذاری ۶۵۰۰ مترمربع زمین برای ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی محقق ‌شده است.

بهزاد احمدی فارسانی همچنین توضیحاتی پیرامون فعالیت‌های انجام‌شده این اداره‌کل در بافت و اماکن تاریخی این استان از جمله سرای ملاحسین ارائه داد.

در این بازدیدها جواد شاکر آرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم و مهدی خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز حضور داشتند.

کد خبر 1405030200177
دبیر مرضیه امیری

