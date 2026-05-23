رئیس گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور از زمین محل ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی قم بازدید کرد

به گزارش خبرنگار میراثآریا؛ حجتالله ایوبی، در سفر به استان قم از زمین محل ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی قم در راستای اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون واگذاری زمین بازدید کرد.
رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور در این سفر؛ همچنین از تعدادی از اماکن و خانههای تاریخی قم مانند محوطه باستانیتاریخی تپه قُلیدرویش و خانه تاریخی یزدانپناه و از مراحل تجهیز و مرمت موزه مردمشناسی بازدید کرد.
در این بازدیدها، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ درباره آخرین وضعیت طرح ساخت موزه جامع و مخزن اشیای تاریخی استان قم گفت: احداث موزه جامع در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است و گام نخست این طرح یعنی تأمین زمین، اکنون با همت و تلاشهای شهردار محترم، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قم در واگذاری ۶۵۰۰ مترمربع زمین برای ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی محقق شده است.
بهزاد احمدی فارسانی همچنین توضیحاتی پیرامون فعالیتهای انجامشده این ادارهکل در بافت و اماکن تاریخی این استان از جمله سرای ملاحسین ارائه داد.
در این بازدیدها جواد شاکر آرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم و مهدی خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز حضور داشتند.
