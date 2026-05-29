به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهرام سرمست روز پنجشنبه ۷ خردادماه در بازدید خود از داش مسجد سنگی روستای اسنق سراب، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای گردشگری برای توسعه سراب تاکید کرد و در گفتوگوی صمیمی با مردم روستای اسنق، به مشکلات و مطالبات آنها رسیدگی کرد.
روستای اسنق از روستاهای تاریخی شهرستان سراب در بخش مهربان است که پیشینهای کهن دارد و آثار تاریخی متعددی را در خود جای داده است. در میان این آثار، مسجد تاریخی اسنق یکی از شاخصترین بناهای تاریخی منطقه به شمار میرود که با معماری منحصر به فرد و قدمتی چند صد ساله، جلوهای ویژه به این روستا بخشیده است.
این مسجد تاریخی با سازهای سنگی، ستون های بزرگ و تراش خورده، منبر و پنجره های زیبا و منبت کاریشده، نمونهای کمنظیر از هنر معماری ایرانی- اسلامی در دوره ایلخانی محسوب میشود و همچون نگینی در دل روستای اسنق میدرخشد.
داش مسجد که در زبان ترکی آذربایجانی به معنای مسجد سنگی است، در سال ۷۲۵ هجری قمری به دست هنرمندی به نام ملک شاه و به دستور حاکم وقت اسنق ساخته شده است.
مسجد تاریخی اسنق متعلق به دوره ایلخانی بوده و در تاریخ ۸ دی ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۵۴۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
