بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد حمزهزاده در نشست روز سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ خود با موزهداران بخش خصوصی و فعالان میراثفرهنگی با اشاره به اینکه آذربایجانشرقی امروز در زمره پنج معاونت برتر میراثفرهنگی کشور از نظر شاخصهای حفاظت و معرفی قرار گرفته است، بیان کرد: مسئله حفاظت از اموال و معرفی شایسته میراثفرهنگی، بهویژه گنجینه موزههای استان، برای ما صرفاً یک مأموریت اداری نیست بلکه تعهدی هویتی است. خانواده میراثفرهنگی استان باید همواره در مسیر توسعه فرهنگی و ارتقای سرمایه نمادین آذربایجانشرقی گام بردارد.
او با تشریح روند صدور مجوز برای مجموعهداران بخش خصوصی افزود: در پاسخ به مطالبات جدی مجموعهداران، تاکنون ۱۵ مجوز مجموعهداری در استان صادر شده که هر کدام از این مجموعهها در نوع خود بینظیر و دستکم کمنظیر است. بخشی از سرمایه فرهنگی تبریز در انبارهای شخصی محبوس مانده و این وضع، با جایگاه تاریخی این شهر سازگار نیست. به همین دلیل، با همراهی نمایندگان مجلس، مصوبه شورای شهر و پیگیری از شهرداری، طرح استقرار مجموعهداران در یک محور نمایشگاهی استاندارد را تا حصول نتیجه دنبال میکنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیت باغشمال و عمارت کلاهفرنگی در این زمینه تصریح کرد: شهرداری تبریز در مجموعه باغشمال و عمارت کلاهفرنگی یک تلاش نمونهای انجام داده و با مطالعه، یکی از نقاط مرجع فرهنگی از بین رفته شهر را باز زندهسازی کرده است. اگر بتوانیم تعدادی از سولههای باغشمال را به موزههای بخش خصوصی اختصاص دهیم، عملاً یک رویداد شاخص در عمارت کلاهفرنگی و یک محور موزهای پویا شکل میگیرد که میتواند فضای ذهنی شهر و ریشههای تاریخی آن را متحول کند. این موضوع در هفته جاری مجدداً با معاونتهای استانداری در سطح تصمیمگیری استانی پیگیری خواهد شد.
حمزهزاده در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت ارتقای زیرساختهای حفاظتی موزهها در شرایط ناامن منطقهای اشاره کرد و گفت: وقتی دشمن منازل مسکونی و آثار تاریخی را هدف قرار میدهد، نمیتوانیم نسبت به امنیت موزهها بیتفاوت باشیم و بعد از حادثه به فکر جبران باشیم. به همین دلیل، پروژه مخزن امن موزههای استان را بهعنوان اولویت اول حفاظتی تعریف کردهایم. این پروژه که امروز به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد رسیده، نمونهای است که مشابه آن تاکنون در سطح کشور اجرا نشده و باید تا هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با تأکید بر کارکرد دوگانه این مخزن ادامه داد: طراحی این مخزن بهگونهای است که در شرایط خاص، مجموعههای بخش خصوصی نیز بتوانند در قالب سازوکارهایی شبیه صندوق امانات بانکی، از امنیت حداکثری برای نگهداری آثار خود بهرهمند شوند. چشم طمع دشمن به میراث این سرزمین، محدود به امروز و فردا نبوده و آنچه ایران را ایمن نگه داشته، مقاومت مردم و تأکید بر هویت ملی و اسلامیست. ما موظفیم این مقاومت را در قالب زیرساختهای اصولی حفاظت از میراث تبدیل به یک سپر ماندگار کنیم.
او تعطیلی موزهها را «حبس فرهنگی» توصیف کرد و افزود: ملت ایران در برابر تعطیلی موزهها راهکارهای خود را دارد. ما با تکیه بر ریشههای تاریخی، باورهای ملی و مذهبی و بهرهگیری از ابزارهای نوین روایتگری، میتوانیم جریان هویت را زنده نگه داریم. دشمن شاید بتواند آجر، سنگ و بنا را از بین ببرد، اما توان حذف هویت را ندارد و مهمترین مأموریت ما، صیانت و بازتولید همین هویت است.
حمزهزاده با ترسیم اولویتهای برنامهای سال ۱۴۰۵ در حوزه میراثفرهنگی، بر نقش مستندنگاری تأکید کرد و گفت: از اولویتهای اساسی ما در سال آینده، مستندسازی و مستندنگاری نظاممند اموال تاریخی و اشیای موزهای است تا برای هر اثر، یک نمونه دیجیتال دقیق در اختیار داشته باشیم. این کار باعث میشود در صورت نیاز به مرمت، باززندهسازی یا بازآفرینی، مرجع فنی معتبر و غیرقابل خدشه وجود داشته باشد و در عین حال، آرشیوی دیجیتال از همه آثار شاخص موزههای استان برای پژوهشگران و برنامهریزان فرهنگی فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت همافزایی این ظرفیتها خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که ضمن کمک به تشکیل انجمنهای صنفی در حوزه موزههای خصوصی و مجموعهداران، در گام بعدی به سمت شکلدهی یک کانون ویژه میراث حرکت کنیم کانونی که تشکلهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را ذیل یک چتر هماهنگکننده کنار هم قرار دهد. تنها در این صورت است که میتوانیم از ظرفیت شبکهای این بازیگران برای تقویت دیپلماسی فرهنگی تبریز و تبدیل سرمایههای موزهای به زبان فعال گفتوگو با جهان استفاده کنیم.
او در پایان با اشاره به ضرورت روایتگری مستمر در شرایط خطیر کنونی تأکید کرد: باید با هر ابزاری که در اختیار داریم، روایتگری کنیم؛ روایت تاریخ، مقاومت، زندگی روزمره و خلاقیت فرهنگی این مردم. اگر روایت نکنیم، دیگران به جای ما روایت خواهند کرد. مأموریت موزهها و مجموعهداران، فقط نگهداری اشیاء نیست؛ ایجاد پیوند میان گذشته و امروز و تقویت ارتباطات بینفرهنگی است و این همان نقطهای است که هویت حقیقی ایران در آن بروز پیدا میکند.
انتهای پیام/
نظر شما