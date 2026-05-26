۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵

برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت هفته میراث‌فرهنگی در پایگاه بازار تاریخی تبریز/ بازخوانی سیر تحول بازار در گذر زمان با تکیه بر عکس‌های تاریخی کشف‌شده

رئیس پایگاه میراث‌جهانی بازار تاریخی تبریز از برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت هفته میراث‌فرهنگی با عنوان «بازار تاریخی تبریز در گذر زمان» در محل پایگاه خبر داد و گفت: در این برنامه ضمن بررسی مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی تازه‌کشف‌شده از بازار، از آقای محمدحسین حدادی عکاس و مستندساز و جمعی از پیمانکاران، اعضای هیأت‌امنا و فعالان موسسه مردم‌نهاد میراث‌یاران تجلیل شد.

به‌گزارش میراث‌آریا، ناصر زواری امروز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اینکه ویژه برنامه بزرگداشت هفته میراث‌فرهنگی در چارچوب رویکرد جدید پایگاه‌های ملی و جهانی برای تقویت پیوند جامعه محلی با میراث‌جهانی برگزار شد، بیان کرد: انتخاب عنوان بازار تاریخی تبریز در گذر زمان برای این آیین، ناظر بر این واقعیت است که فهم تحولات کالبدی و کارکردی بازار بدون رجوع به اسناد تصویری و روایت‌های مستند، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، بررسی مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی که به‌تازگی شناسایی و گردآوری شده، محور اصلی نشست شد.
او با تشریح بخش علمی برنامه افزود: در این آیین، مدیران و کارشناسان پایگاه، و نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ شهری تبریز، به‌عنوان سخنرانان اصلی به واکاوی لایه‌های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی بازار پرداختند. در بخش نخست، بر خوانش تحولات معماری و مرمتی سراها و تیمچه‌ها از دل تصاویر تاریخی تأکید شد و در بخش دوم، نقش بازار به‌عنوان ستون فقرات حیات شهری تبریز در دوره‌های مختلف با استناد به همین عکس‌ها و اسناد مکتوب مورد تحلیل قرار گرفت.
رئیس پایگاه میراث‌جهانی بازار تبریز در ادامه با اشاره به اهمیت اسناد تصویری در مدیریت علمی پایگاه‌های ثبت جهانی گفت: عکس‌های تاریخی که این روزها در حال کشف و شناسایی هستند، برای ما ابزار تصمیم‌سازی و مبنای فنی در احیای عناصر اصیل و تشخیص مداخلات ناصحیح گذشته است. مقایسه وضعیت فعلی راسته‌ها، کاروانسراها و تیمچه‌ها با آنچه در این تصاویر دیده می‌شود، به ما کمک می‌کند مرمت‌ها را به سمت اصالت‌بخشی و دوری از بازسازی‌های سلیقه‌ای هدایت کنیم.
زواری با تأکید بر رویکرد مشارکتی پایگاه در مدیریت بازار جهانی تبریز تصریح کرد: در این برنامه، علاوه بر بخش علمی، از محمدحسین حدادی به‌عنوان عکاس و مستندساز فعال در حوزه ثبت تصویری بازار، تعدادی از پیمانکاران مرمتی و هیأت‌امنای فعال و اعضای مؤثر موسسه مردم‌نهاد میراث‌یاران گردشگری آذربایجان‌شرقی نیز مورد تجلیل قرار گرفتند. 
رئیس پایگاه میراث ملی و جهانی بازار بزرگ تبریز با اشاره به لزوم مشارکت اجتماعی تأکید کرد: تداوم حیات بازار به عنوان یک سایت جهانی، بدون مشارکت جامعه میزبان و همراهی بدنه حرفه‌ای ممکن نیست.
او در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آتی پایگاه برای بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت عکس‌های تاریخی خاطرنشان کرد: پایگاه میراث‌جهانی بازار تبریز در نظر دارد با سامان‌دهی یک آرشیو تخصصی عکس و سند و نیز برگزاری نشست‌های موضوعی منظم، از این ظرفیت برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، آموزش راهنمایان محلی، تولید محتوای نمایشگاهی و ارتقای تجربه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی استفاده کند تا بازار تبریز، هم به‌عنوان یک بنای تاریخی زنده و هم به‌عنوان یک موزه باز شهری، بهتر شناخته و حفاظت شود.

کد خبر 1405030500489
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

