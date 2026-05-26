به‌گزارش میراث‌آریا، ناصر زواری امروز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اینکه ویژه برنامه بزرگداشت هفته میراث‌فرهنگی در چارچوب رویکرد جدید پایگاه‌های ملی و جهانی برای تقویت پیوند جامعه محلی با میراث‌جهانی برگزار شد، بیان کرد: انتخاب عنوان بازار تاریخی تبریز در گذر زمان برای این آیین، ناظر بر این واقعیت است که فهم تحولات کالبدی و کارکردی بازار بدون رجوع به اسناد تصویری و روایت‌های مستند، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، بررسی مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی که به‌تازگی شناسایی و گردآوری شده، محور اصلی نشست شد.

او با تشریح بخش علمی برنامه افزود: در این آیین، مدیران و کارشناسان پایگاه، و نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ شهری تبریز، به‌عنوان سخنرانان اصلی به واکاوی لایه‌های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی بازار پرداختند. در بخش نخست، بر خوانش تحولات معماری و مرمتی سراها و تیمچه‌ها از دل تصاویر تاریخی تأکید شد و در بخش دوم، نقش بازار به‌عنوان ستون فقرات حیات شهری تبریز در دوره‌های مختلف با استناد به همین عکس‌ها و اسناد مکتوب مورد تحلیل قرار گرفت.

رئیس پایگاه میراث‌جهانی بازار تبریز در ادامه با اشاره به اهمیت اسناد تصویری در مدیریت علمی پایگاه‌های ثبت جهانی گفت: عکس‌های تاریخی که این روزها در حال کشف و شناسایی هستند، برای ما ابزار تصمیم‌سازی و مبنای فنی در احیای عناصر اصیل و تشخیص مداخلات ناصحیح گذشته است. مقایسه وضعیت فعلی راسته‌ها، کاروانسراها و تیمچه‌ها با آنچه در این تصاویر دیده می‌شود، به ما کمک می‌کند مرمت‌ها را به سمت اصالت‌بخشی و دوری از بازسازی‌های سلیقه‌ای هدایت کنیم.

زواری با تأکید بر رویکرد مشارکتی پایگاه در مدیریت بازار جهانی تبریز تصریح کرد: در این برنامه، علاوه بر بخش علمی، از محمدحسین حدادی به‌عنوان عکاس و مستندساز فعال در حوزه ثبت تصویری بازار، تعدادی از پیمانکاران مرمتی و هیأت‌امنای فعال و اعضای مؤثر موسسه مردم‌نهاد میراث‌یاران گردشگری آذربایجان‌شرقی نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

رئیس پایگاه میراث ملی و جهانی بازار بزرگ تبریز با اشاره به لزوم مشارکت اجتماعی تأکید کرد: تداوم حیات بازار به عنوان یک سایت جهانی، بدون مشارکت جامعه میزبان و همراهی بدنه حرفه‌ای ممکن نیست.

او در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آتی پایگاه برای بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت عکس‌های تاریخی خاطرنشان کرد: پایگاه میراث‌جهانی بازار تبریز در نظر دارد با سامان‌دهی یک آرشیو تخصصی عکس و سند و نیز برگزاری نشست‌های موضوعی منظم، از این ظرفیت برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، آموزش راهنمایان محلی، تولید محتوای نمایشگاهی و ارتقای تجربه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی استفاده کند تا بازار تبریز، هم به‌عنوان یک بنای تاریخی زنده و هم به‌عنوان یک موزه باز شهری، بهتر شناخته و حفاظت شود.

