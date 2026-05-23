۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۶

جشنواره عشایر آذربایجان‌شرقی در مسیر ثبت ملی و جهانی

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی از برنامه‌ریزی برای ثبت ملی و سپس بین‌المللی «جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر» در شهرستان کلیبر خبر داد.

به‌گزارش میراث آریا، سی‌ویکمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان‌شرقی، یادواره شهدای جنگ رمضان، روز جمعه در حالی برگزار شد که مدیرکل ورزش و جوانان این استان از تلاش برای ثبت ملی این رویداد کهن خبر داد.

حبیب مقصودی در حاشیه این جشنواره که با حضور مسئولان استانی و فدراسیون ورزش روستایی برگزار شد، گفت: این جشنواره یکی از قدیمی‌ترین رویدادهای مهم در حوزه عشایر کشور است که طی ۳۱ سال گذشته با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان، فدراسیون ورزش روستایی، استانداری و فرمانداری کلیبر در موضوعات فرهنگی و ورزشی برگزار شده و اکنون در مسیر ثبت ملی قرار گرفته است.

مقصودی با تاکید بر اهمیت این جشنواره در معرفی توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه، افزود: علاوه بر جنبه‌های ورزشی، این جشنواره در بخش فرهنگی و اقتصادی منطقه نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند و با ثبت ملی شدن آن، قصد داریم استان‌های دیگر دارای ظرفیت مشابه را نیز به شرکت در این رویداد دعوت کنیم تا جنبه فرااستانی به خود بگیرد و در نهایت نگاهی به بین‌المللی شدن آن نیز خواهیم داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت سبک زندگی عشایری به عنوان بخشی از میراث غنی فرهنگی کشور، خاطرنشان کرد: وظیفه همگان است که این میراث گران‌بها و آیین‌های سینه به سینه منتقل شده را حفظ کرده و به نسل‌های آینده برسانیم. برگزاری هرچه بهتر این مراسم و رویدادها، گامی در جهت معرفی و حفظ این فرهنگ غنی و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.

این رویداد با قدمتی بیش از ۳۱ سال، در اول خرداد ماه در شهرستان کلیبر، بخش آبش احمد، روستای نجف تراکمه، قشلاق هارنا برگزار می‌شود و هر ساله پذیرای گردشگران بسیاری از سراسر ایران است که برای بهره‌مندی از جاذبه‌های طبیعی منطقه و آشنایی با خرده‌فرهنگ‌های عشایر قره‌داغ به این دیار سفر می‌کنند.

در این جشنواره برنامه‌های متنوعی از جمله شترسواری، اسب‌سواری، پخت نان و غذاهای سنتی، کوچ نمادین عشایر، و بازی‌های بومی و محلی برای معرفی توانمندی‌های روستایی و عشایری اجرا می‌شود.

کد خبر 1405030200146
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

