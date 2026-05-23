به‌گزارش میراث آریا، سی‌ویکمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر آذربایجان‌شرقی، یادواره شهدای جنگ رمضان، روز جمعه در حالی برگزار شد که مدیرکل ورزش و جوانان این استان از تلاش برای ثبت ملی این رویداد کهن خبر داد.

حبیب مقصودی در حاشیه این جشنواره که با حضور مسئولان استانی و فدراسیون ورزش روستایی برگزار شد، گفت: این جشنواره یکی از قدیمی‌ترین رویدادهای مهم در حوزه عشایر کشور است که طی ۳۱ سال گذشته با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان، فدراسیون ورزش روستایی، استانداری و فرمانداری کلیبر در موضوعات فرهنگی و ورزشی برگزار شده و اکنون در مسیر ثبت ملی قرار گرفته است.

مقصودی با تاکید بر اهمیت این جشنواره در معرفی توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه، افزود: علاوه بر جنبه‌های ورزشی، این جشنواره در بخش فرهنگی و اقتصادی منطقه نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند و با ثبت ملی شدن آن، قصد داریم استان‌های دیگر دارای ظرفیت مشابه را نیز به شرکت در این رویداد دعوت کنیم تا جنبه فرااستانی به خود بگیرد و در نهایت نگاهی به بین‌المللی شدن آن نیز خواهیم داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت سبک زندگی عشایری به عنوان بخشی از میراث غنی فرهنگی کشور، خاطرنشان کرد: وظیفه همگان است که این میراث گران‌بها و آیین‌های سینه به سینه منتقل شده را حفظ کرده و به نسل‌های آینده برسانیم. برگزاری هرچه بهتر این مراسم و رویدادها، گامی در جهت معرفی و حفظ این فرهنگ غنی و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.

این رویداد با قدمتی بیش از ۳۱ سال، در اول خرداد ماه در شهرستان کلیبر، بخش آبش احمد، روستای نجف تراکمه، قشلاق هارنا برگزار می‌شود و هر ساله پذیرای گردشگران بسیاری از سراسر ایران است که برای بهره‌مندی از جاذبه‌های طبیعی منطقه و آشنایی با خرده‌فرهنگ‌های عشایر قره‌داغ به این دیار سفر می‌کنند.

در این جشنواره برنامه‌های متنوعی از جمله شترسواری، اسب‌سواری، پخت نان و غذاهای سنتی، کوچ نمادین عشایر، و بازی‌های بومی و محلی برای معرفی توانمندی‌های روستایی و عشایری اجرا می‌شود.

انتهای پیام/