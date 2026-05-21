به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالعلی محمدی در تشریح جزئیات رویداد پاکسازی محوطه تپه یالدور که به‌مناسبت هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه به اجرا درآمد، بیان کرد: صیانت از آثار ثبتی یک رسالت مدنی است. لذا برگزاری این آیین با مشارکت شهرداری مرند، فعالان گردشگری، انجمن‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه، نمادی از عزم جمعی برای حفاظت از کالبد تاریخی این اثر ملی محسوب می‌شود.

او در ادامه با تأکید بر اینکه قلعه یالدور بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی شهر مرند است، اظهار کرد: این اقدامات نمادین در کنار جنبه‌های فیزیکی پاکسازی، بسترساز جلب مشارکت اجتماعی و آگاهی‌بخشی به نسل جدید نسبت به ضرورت حفظ مواریثی است که ریشه در تمدن کهن این مرزوبوم دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مرند افزود: تداوم چنین تعاملی با جامعه محلی، ضریب تاب‌آوری آثار تاریخی را در برابر عوامل محیطی و آسیب‌های انسانی افزایش می‌دهد.

محمدی با اشاره به نقش مؤثر آموزشگاه‌ها و تشکل‌های فرهنگی در ترویج این فرهنگ گفت: همراهی مجموعه‌های آموزشی نظیر آموزشگاه تیراژه در این رویداد، رویکرد ما را برای ورود نسل جوان به عرصه حفاظت فعال از میراث‌فرهنگی تسهیل می‌کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: هفته میراث‌فرهنگی فرصتی است تا با بازخوانی جایگاه ابنیه تاریخی، نگاهی نو به مدیریت مشارکتی آثار داشته باشیم. اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مرند با حمایت از رویکردهای هم‌افزا و بهره‌گیری از توان تمامی تشکل‌های مدنی، عزم خود را برای تبدیل هر اثر تاریخی به یک کانون تپنده فرهنگی جزم کرده است.

