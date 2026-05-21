۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹

پاکسازی محوطه تاریخی قره‌تپه گزاوشت با مشارکت کارکنان میراث‌فرهنگی اجرا شد/ صیانت میدانی از محوطه‌های باستانی در دستور کار قرار گرفت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بناب ضمن اشاره به جایگاه محوطه تاریخی قره‌تپه گزاوشت در مطالعات باستان‌شناسی گفت: آیین پاکسازی محوطه تاریخی قره‌تپه همزمان با هفته میراث‌فرهنگی با هدف توجه عملی به حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی نسبت به میراث فرهنگی منطقه برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق ولی‌نژند بنابی با اشاره به برگزاری رویداد پاکسازی محوطه قره‌تپه گزاوشت به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی بیان کرد: این تپه از محوطه‌های تاریخی شاخص شهرستان بناب محسوب می‌شود و ساماندهی محیطی و پاکسازی دوره‌ای آن در قالب برنامه‌های حفاظتی اداره میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

او با تأکید بر اهمیت حفاظت مستمر از محوطه‌های تاریخی افزود: اقدامات میدانی نظیر پاکسازی و ساماندهی عرصه آثار تاریخی، علاوه بر جلوگیری از آسیب‌های محیطی، به تثبیت وضعیت حفاظتی این محوطه‌ها کمک می‌کند و زمینه توجه بیشتر جامعه محلی به ارزش‌های تاریخی منطقه را فراهم می‌آورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بناب خاطرنشان کرد: هفته میراث‌فرهنگی فرصتی برای یادآوری مسئولیت مشترک در قبال میراث تاریخی است و اداره میراث‌فرهنگی بناب تلاش دارد با استمرار چنین برنامه‌هایی، روند حفاظت از محوطه‌های تاریخی شهرستان را با جدیت بیشتری دنبال کند.

کد خبر 1405023102458
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

