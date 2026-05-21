به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق ولی‌نژند بنابی با اشاره به برگزاری رویداد پاکسازی محوطه قره‌تپه گزاوشت به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی بیان کرد: این تپه از محوطه‌های تاریخی شاخص شهرستان بناب محسوب می‌شود و ساماندهی محیطی و پاکسازی دوره‌ای آن در قالب برنامه‌های حفاظتی اداره میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

او با تأکید بر اهمیت حفاظت مستمر از محوطه‌های تاریخی افزود: اقدامات میدانی نظیر پاکسازی و ساماندهی عرصه آثار تاریخی، علاوه بر جلوگیری از آسیب‌های محیطی، به تثبیت وضعیت حفاظتی این محوطه‌ها کمک می‌کند و زمینه توجه بیشتر جامعه محلی به ارزش‌های تاریخی منطقه را فراهم می‌آورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بناب خاطرنشان کرد: هفته میراث‌فرهنگی فرصتی برای یادآوری مسئولیت مشترک در قبال میراث تاریخی است و اداره میراث‌فرهنگی بناب تلاش دارد با استمرار چنین برنامه‌هایی، روند حفاظت از محوطه‌های تاریخی شهرستان را با جدیت بیشتری دنبال کند.

