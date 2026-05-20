زمان احیای خط آهن جلفا -روسیه فرا رسیده است

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا نوین روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، در تشریح جزئیات نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عدم وجود هماهنگی و هم‌افزایی در پایانه‌های مرزی موضوع مورد نقد در این نشست بود، بیان کرد: ما شاهد ترافیک خودساخته‌ای در پایانه‌ها هستیم که نارضایتی کامیون‌داران و واردکنندگان را درپی داشته است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه دادد: احیا و توسعه کریدورها برای واردات و صادرات ۱۱۰ میلیون تن کالا در سال نیازمند تغییر نگرش‌ها و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی است.

نوین عنوان کرد: در این نشست با اشاره به خط ریلی جلفا تا روسیه، خواستار احیاء این مسیر با هماهنگی جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای جابجایی میلیون‌ها تن کالا در سال شدم و از وزارت راه و شهرسازی خواستم در شرایط جنگ و بحران محاصره دریایی، سراغ گزینه‌های در دسترس برای جایگزینی بنادر جنوب برود.

او با انتقاد از بروکراسی حاکم در گمرکات و پایانه‌های مرزی، گفت: دولت مدام از تفویض اختیار به استان‌ها سخن می‌گوید اما استانداران و مدیران ما یا اختیار ندارند یا آنکه بلد نیستند از این اختیارات استفاده کنند و بدون روحیه جهادی و خطرپذیری هستند، کلید حل بسیاری از مشکلات در عملی شدن تفویض اختیارات است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تداوم بلاتکلیفی اراضی خاوران ۲، عدم ثبت‌نام متقاضیان جدید مسکن ملی، احتکار اراضی و عدم ایجاد فرصت مشارکت مردم در ساخت مسکن، گران‌سازی مسکن توسط دلالان با اعلام عدد غیرواقعی قیمت تمام شده، عدم حل مشکل واردات قریب به ۱۰ هزار کشنده و احتمال مصادره آن‌ها توسط دولت ترکیه، مطالبات کامیون‌داران در بخش مشکلات سوخت، بیمه و گرانی قطعات و ضرورت مولدسازی اموال مازاد وزارتخانه برای تامین اعتبار پروژه‌ها از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.

نوین در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست با اشاره به پایان مرمت باند آسیب دیده فرودگاه تبریز و استقرار تجهیزات فنی سیار، خواستار تسریع سازمان هواپیمایی کشور در صدور مجوز از سرگیری پروازها شدم و از بدعهدی راهداری در ترمیم آسفالت آزادراه تبریز-زنجان و کندی عملیات احداث پل آسیب‌دیده آن گله‌مند شدم که وزیر راه و شهرسازی قول تحقق عملیات ترمیم آسفالت و بازسازی پل را تا پایان شهریور ماه دادند.

انتهای پیام/