بهگزارش خبرنگار میراثآریا، وحید نواداد با اشاره به روند مرمت حمام تاریخی ترپ موسوم به «داشحامام» در منطقه رودقات بخش صوفیان، این پروژه را نمونهای موفق از مشارکت سازمانهای مردمنهاد در صیانت از میراثفرهنگی دانست و بیان کرد: ورود تشکلهای تخصصی به حوزه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی میتواند ظرفیتهای تازهای برای تسریع در احیای آثار ارزشمند استان ایجاد کند.
معاون میراثفرهنگی آذربایجانشرقی با اشاره به قدمت صفوی- قاجاری این حمام تاریخی افزود: این بنا بهعنوان یکی از آثار شاخص تاریخی در محدوده روستای ترپ، از جایگاه قابل توجهی در هویت تاریخی منطقه برخوردار است و مرمت آن با هدف حفظ ساختار معماری، جلوگیری از فرسایش و آمادهسازی برای بهرهبرداری با کاربری فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.
او در ادامه به ساختار مشارکتی این پروژه اشاره کرد و گفت: عملیات مرمت با مشارکت مجمع میراثیاران گردشگری استان آذربایجانشرقی و با همراهی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی بخشداری صوفیان و دهیاری روستای ترپ در حال اجراست و هدایت اجرایی پروژه را دفتر فنی معاونت میراثفرهنگی و دبیر کمیته میراثفرهنگی مجمع میراثیاران گردشگری استان بر عهده دارد.
نواداد با اشاره به پیشرفت مرمت این پروژه بیان کرد: این مرحله که از مهمترین بخشهای پروژه محسوب میشود، شامل چارچوبسازی بنا، استحکامبخشی جدارهها، برداشت لایههای الحاقی و اضافی، بندکشی، اصلاح کف و مرمت دیوارها و طاقهای تاریخی است که تاکنون حدود ۷۰ درصد آن اجرا شده و انتظار میرود طی هفتههای آینده به مرحله تکمیل برسد.
معاون میراثفرهنگی آذربایجانشرقی همچنین درباره مرحله پایانی پروژه توضیح داد: اقدامات تکمیلی از جمله اجرای تأسیسات، مرمت گنبد خزینه، ساماندهی سقف سازه و حصارکشی محدوده بنا انجام خواهد شد و در صورت تأمین بهموقع نیازهای اجرایی، برنامهریزی شده است که عملیات مرمت این حمام تاریخی تا پایان تابستان ۱۴۰۵ به اتمام برسد.
او در پایان تأکید کرد: تجربه مرمت حمام تاریخی ترپ نشان میدهد مشارکت هدفمند سازمانهای مردمنهاد در کنار دستگاههای اجرایی میتواند روند حفاظت از میراثفرهنگی را تسریع کند و این الگو در پروژههای مشابه استان نیز قابل بهرهبرداری خواهد بود.
