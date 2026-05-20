محمد ابراهیمی، سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با تشریح جهت‌گیری‌های کلان این نمایندگی وزارت امورخارجه در استان، در عرصه تعاملات بین‌المللی، «دیپلماسی میراث‌محور» را اصلی‌ترین پیشران صیانت از هویت تمدنی و توسعه پایدار فرهنگی در سطح منطقه و جهان دانست و بیان کرد: میراث‌فرهنگی، فراتر از یک مجموعه آثار مادی، زبان گویای مشترک بشریت و قدرتمندترین اهرم دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران است. ما با تکیه بر این ظرفیت بی‌بدیل، عزم جزم داریم تا جایگاه ممتاز تمدنی استان و مهین اسلامی را در منظومه‌ فرهنگی جهان، بازتعریف و تثبیت کنیم.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی در ادامه تأکید کرد: ثبت‌های جهانی مشترک، بدون هیچ محدودیتی افق‌های تازه‌ای را در مسیر توسعه پایدار فرهنگی می‌گشاید. پرونده پل تاریخی خداآفرین به‌عنوان نماد پیوندهای عمیق تمدنی با جمهوری آذربایجان، نشان می‌دهد می‌توان با اتکا به ضوابط یونسکو، هویت‌های مشترک را در سطح جهانی تثبیت و زمینه توسعه گردشگری مبتنی بر اشتراکات فرهنگی را تقویت کرد.

او با تأکید بر جایگاه برندسازی شهری در بستر دیپلماسی عمومی، نقش وزارت امور خارجه در پیشبرد برنامه‌های خواهرخواندگی و معرفی مقاصد شاخص تاریخی استان و ایران را حیاتی دانست و افزود: ما مصمم هستیم با همکاری فعال نهادهای عالی دیپلماسی، برند آذربایجان‌شرقی را به‌عنوان مقصدی تراز اول در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در سطح منطقه و جهان معرفی کنیم. یقیناً این مسئله با تکیه بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان، محقق خواهد شد.

ابراهیمی بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین، اشاره کرد و گفت: در عصر حاضر، روایت صحیح و جذاب داشته‌های تمدنی، نقشی بنیادین در جذب گردشگران بین‌المللی ایفا می‌کند. بنابراین شایسته است، تولید محتوای دیجیتال چندزبانه، انتشار آلبوم‌های فاخر تصویری و بهره‌گیری فعال از ظرفیت رسانه‌های بین‌المللی، در دستور اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نمایندگی وزارت امورخارجه در استان قرار گیرد تا با هم‌افزایی بتوانیم تصویری دقیق و در خور شأن از غنای فرهنگی استان، ارائه کنیم.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی در پایان، ضمن اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی در چرخه توسعه‌ گردشگری، خاطرنشان کرد: توسعه پایدار گردشگری، بدون اتصال این صنعت به چرخه‌های اقتصادی ملی و منطقه‌ای، ضامن بقای میراث تاریخی ما نخواهد شد. نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی آماده‌ همکاری نزدیک با فعالان این عرصه است تا با ایجاد منافع مشترک و مبتنی بر اعتماد، مسیری هموار برای ارتقای جایگاه گردشگری آذربایجان‌شرقی در سطح ملی و بین‌المللی، فراهم آوریم.

