به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده در نشست با رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در آذربایجان‌شرقی ضمن اشاره به تغییر تصویر ایران در افکار عمومی جهان گفت: تحولات اخیر، روایت‌های دیرپای ایران‌هراسی را در افکار عمومی جهان به چالش کشیده و نگاه تازه‌ای نسبت به ایران و پشتوانه‌های تمدنی آن ایجاد کرده است. امروز ملت‌ها بیش از گذشته می‌خواهند بدانند ایران با چه پیشینه فرهنگی و هویتی توانسته چنین ایستادگی و انسجامی از خود نشان دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در تشریح این راهبرد کلان تصریح کرد: فروپاشی هجمه چهار دهه‌ای ایران‌هراسی در اذهان جهانی، فرصتی تکرارناپذیر برای بازیابی جایگاه تمدنی ایران فراهم آورده است. ملت‌های جهان اکنون در جست‌وجوی رمز و راز این مقاومت جانانه، مستعد کنشگری در میدان گردشگری ایران هستند؛ بنابراین، آذربایجان‌شرقی به مثابه دروازه ورود به قفقاز و حوزه تمدنی شمال‌غرب، باید از تمامی ظرفیت‌های نمایندگی وزارت امور خارجه برای نهادسازی گردشگری بهره گیرد.

او با تأکید بر شکاف میان وضعیت فعلی زیرساخت‌ها و پیش‌بینی تقاضای آتی، خاطرنشان کرد: تحلیل‌های آماری ما از دوران پساجنگ حاکی از این است که زیرساخت‌های موجود به هیچ عنوان پاسخگوی حجم عظیم گردشگران ورودی نخواهد بود. لذا، ارتقای ابنیه، تجهیزات و مدیریت هوشمند مقصد در دستور کار قرار دارد تا در رقابت منطقه‌ای، ظرفیت‌های استان دچار استهلاک ساختاری نشود.

حمزه‌زاده با اشاره به نقش آذربایجان‌شرقی در طرح گذر از مرزهای وزارت میراث‌فرهنگی بیان کرد: به‌عنوان استان پایلوت در پیوند با جمهوری آذربایجان، ترکیه، ارمنستان و گرجستان، رسالت ما برگزاری رویدادهای مشترک و هم‌افزایی برای معرفی بسته‌های چندمنظوره‌ای است که فراتر از گردشگری کلاسیک، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های اقتصادی استان را نیز در بر می‌گیرد.

او در تبیین اولویت‌های دیپلماتیک گفت: پلتفرم‌های معرفی باید با دعوت از سفرا، دیپلمات‌ها، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تورگردانان کشورهای همسایه عملیاتی شود. بسته‌های جدید معرفی استان به هفت زبان زنده تولید و آماده شده است که با همکاری نمایندگی‌های وزارت امور خارجه، جهت برندینگ متمرکز، در سطح نمایندگی‌های برون‌مرزی توزیع خواهد شد.

حمزه‌زاده در پایان پیرامون پرونده‌های ثبت جهانی گفت: موضوع پل‌های تاریخی خداآفرین به‌عنوان نماد پیوندهای عمیق تمدنی، در قالب کمیته‌های مشترک با جمهوری آذربایجان در حال پیگیری است. از وزارت امور خارجه انتظار داریم تا با تمرکز بر ثبت جهانی مشترک که خارج از سهمیه معمول سالانه است، بستر مستحکم‌تری برای توسعه گردشگری مبتنی بر اشتراکات فرهنگی فراهم کند.

