بهگزارش خبرنگار میراثآریا، وحید نواداد، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با اشاره به تصویب و ابلاغ سند ملی میراثفرهنگی در شهریورماه ۱۴۰۴، این رویکرد را نقطه عطفی در تاریخ صیانت از هویت تمدنی کشور دانست و بیان کرد: برای نخستینبار، کلیه فعالیتهای حوزه میراثفرهنگی دارای یک پیوست قانونی و حاکمیتی شده است که هدف آن، تقویت حس تعلق ملی و حفاظت هوشمندانه از مواریث فرهنگی است و بر همین اساس، برنامهریزیهای تخصصی استان در قالب این سند بازتعریف میشود.
معاون میراثفرهنگی آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت پیوند عمیق میان نسل جوان و تاریخ کهن منطقه، به طرح راهبردی «هر مدرسه یک موزه» اشاره کرد و گفت: اگرچه اجرای این طرح به لحاظ اعتباری با چالشهایی روبروست، اما با تعامل سازنده میان دستگاههای فرهنگی، مقرر شده است آیین زنگ میراثفرهنگی در مدارس استان طنینانداز شود. در این مسیر، حضور دانشآموزان در موزهها و مشاهده مستقیم شواهد تاریخی، اولویت اصلی در آموزش خواهد بود تا موزهها به کلاسهای درس زنده تبدیل شوند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به نهضت اجرایی «داربستزدایی» از بناهای تاریخی اشاره کرد و هشدار داد: اولویت اصلی ما تکمیل و بهرهبرداری سریع از پروژههای در حال اجراست؛ بر این اساس تا هفته آینده هیچ داربستی نباید در بناهای تاریخی استان مشاهده شود، مگر در مواردی که کارگاه مرمتی فعال و ساماندهی پروژه با جدیت در حال انجام باشد.
نواداد همچنین از راهاندازی کارگاههای تخصصی مهارتآموزی و مرمت با تکیه بر نظام «استاد-شاگردی» خبر داد و افزود: با هدف جلوگیری از گسست دانش سنتی، احیای نقش استادکاران محلی در اولویت استان قرار گرفته است. او گفت که با برگزاری جلسات سنجش و پایش، کارگاههای مرمتی فعال به کانونهای انتقال دانش فنی به نسلهای بعدی تبدیل میشوند تا از میراث معماری توسط نیروهای متخصص بومی صیانت شود.
او در ادامه، بازنگری در تفاهمنامههای مشترک با دستگاههایی همچون اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی را از مطالبات جدی وزارت میراثفرهنگی برشمرد و اظهار کرد: اولویت ما در سال جاری، خروج تفاهمنامهها از قالب تشریفاتی و ورود به فاز اجرایی است، ما باید بهطور دقیق ارزیابی کنیم که از ظرفیتهای مشترک میاندستگاهی چه بهرهای در راستای احیای بافتهای تاریخی و رقبههای واجد ارزش میراثی بردهایم.
معاون میراثفرهنگی آذربایجانشرقی در پایان به ضرورت نوینسازی روایتگری در موزهها از طریق دیجیتالسازی و رسانههای مدرن پرداخت و تصریح کرد: در حوزه اسکن نوری و فتوگرامتری گامهای اولیه برداشته شده است، اما با همکاری شهرداری تبریز و ظرفیتهای نرمافزاری همچون «تبریزاَپ»، بهزودی تورهای مجازی در موزههای شاخص استان راهاندازی میشود.
