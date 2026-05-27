به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین افتتاح کاروانسرای جهانی گویجه‌بل امروز چهارشنبه ۶ خردادماه با حضور برزین ضرغامی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری، فرماندار هریس، امام جمعه و فرماندار اهر برگزار شد.

فرآیند احیای کاروانسرای جهانی گویجه‌بل بر اساس یک الگوی شفاف و از طریق سامانه تدارکات دولت (ستاد) پی‌ریزی شده بود. این برنامه‌ریزی به‌طوری‌ بود که اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با هماهنگی صندوق توسعه و احیا، کاروانسراهای جمال‌آباد میانه، ایری‌علیا ورزقان و الخلج بستان‌آباد را نیز در مسیر واگذاری قرار داد تا تمامی مراحل از دریافت اسناد تا ارزیابی فنی به‌صورت رسمی در سامانه رسمی تدارکات دولت شود.

کاروانسرای گویجه‌بل بنای ارزشمند که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، در طول ۱۴ ماه پس از فرآیند مناقصه، مرمت، ساماندهی و تجهیز شده و اکنون با کاربری اقامتی، خدماتی، رفاهی و فروشگاه صنایع‌دستی با اشغال‌زایی مستقیم برای ۳۰ نفر وارد چرخه خدمات‌رسانی شده است.

برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه و احیا در این مراسم با اشاره به اهمیت زنده نگه میراث‌فرهنگی بیان کرد: امروز شاهد احیای بخشی از تاریخ و فرهنگ هستیم، اگرچه بسیاری از کاروانسراهای تاریخی در گذشته از بین رفته‌اند، اما نکته حائز اهمیت در گویجه‌بل، چهره بومی و تفاوت اعظمی است که در معماری و نقشه‌های اجرایی آن با سایر کاروانسراهای کشور مشاهده می‌شود. وظیفه حاکمیتی ما در صندوق این است که تا جای ممکن چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران را رفع کنیم و مسیر را هموار سازیم، چرا که معتقدیم اگر موانع برداشته شود، سرمایه‌گذاران و مردم با اشتیاقی دوچندان در صیانت از هویت ملی مشارکت می‌کنند.

احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی نیز با تبیین بسته حمایتی بی‌سابقه استان بیان کرد: برای نخستین‌بار با تأکیدات استاندار و همکاری شورای شهر، بناهای تاریخی که به مراکز گردشگری همچون هتل‌بوتیک، رستوران سنتی و فروشگاه صنایع‌دستی تغییر کاربری دهند، از پرداخت عوارض تغییر کاربری و پروانه ساخت معاف می‌شوند. علاوه بر این، تسهیلات کم‌بهره از محل صندوق توسعه ملی برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده است تا شاهد رونق سرمایه‌گذاری در آثاری همچون عمارت اربابی لیقوان، خانه‌های تاریخی تبریز و بناهای واجد ارزش در مناطق کلیبر و خداآفرین باشیم.

او با اشاره به روند واگذاری‌ها در سطح استان افزود: تاکنون ۱۷ اثر تاریخی استان به بخش خصوصی واگذار شده که در حال بهره‌برداری هستند، امروز نیز هم‌زمان با عید قربان، کاروانسرای جهانی گویجه‌بل و خانه معبودی تبریز به افتتاح رسید و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا پایان سال ۵ بنای تاریخی دیگر نیز پس از اتمام عملیات مرمت افتتاح خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: تمامی مراحل از مرمت تا بهره‌برداری تحت نظارت مستقیم میراث‌فرهنگی قرار دارد و پروانه فعالیت این مجموعه‌ها نیز صرفاً توسط این اداره‌کل صادر می‌شود تا از اصالت بنا صیانت کامل صورت گیرد.

حمزه‌زاده به نقش اقتصادی این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: بناهای تاریخی همواره مورد اقبال ویژه گردشگران قرار دارند و مردم حضور در این فضاهای اصیل را به محیط‌های مدرن ترجیح می‌دهند، پروژه کاروانسرای جهانی گویجه‌بل نیز با همین رویکرد، علاوه بر حفظ هویت تمدنی، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۱۰۰ نفر را فراهم کرده است. هدف ما این است که با تبدیل این بناها به کانون‌های فعال گردشگری، تأثیر مستقیم آن‌ها را در اقتصاد بومی و توسعه پایدار منطقه مشاهده کنیم.

او در بخش پایانی سخنان خود با گریزی به جایگاه تاریخی آذربایجان خاطرنشان کرد: آثاری نظیر کاروانسرای یام و گویجه‌بل، زمانی که ثبت ملی و جهانی می‌شوند، به کل بشریت تعلق دارند. همان‌طور که تمدن و هویت ایرانی- اسلامی ما در ادوار مختلف تاریخی و لحظات تاریک بر ابرقدرت‌ها فایق آمده است، امروز نیز مرمت و احیای زیبای این آثار، پاسخی محکم به ضرورت حفظ اصالت‌هاست. این ابنیه بازسازی شده اکنون به بهترین نحو در اختیار گردشگران قرار گرفته‌اند تا روایتگر غنای فرهنگی این مرز و بوم باشند.

