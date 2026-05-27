اهدای عکس به آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، رضا یوسفی امروز چهارشنبه ششم خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: از یک ماه پیش، تور عکاسی با حضور عکاسان حرفهای گروه پاتوق عکس از مجموعه بناهای تاریخی شهر تابران توس، شامل آرامگاه فردوسی، موزه توس، بنای تاریخی هارونیه، ارگ توس و میل تاریخی اخنگان و مسجد مدرسه تابران برگزار شد و عکاسان حرفهای استان، این اماکن تاریخی را به تصویر کشیدند.
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه فردوسی با اشاره به جریان بعثت هنرمندان که در پیام ارزشمند رهبر انقلاب در روز بزرگداشت فردوسی منتشر شد، ضمن ابزار خشنودی از این فعالیت هنری فرهنگی گفت: این عکاسان پس از عکسبرداری، طی جلسه نقد و بررسی آثار، که همزمان با روز جهانی موزهها و گرامیداشت هفته میراثفرهنگی برگزار شد، تعداد زیادی عکس به آرامگاه فردوسی اهدا کردند تا در نمایشگاه و دیگر اقلام انتشاراتی مجموعه مورد استفاده قرار گیرد.
او تصریح کرد: عکاسان قدیر وقاری شورچه، محمدرضا پهلوان، مصطفی یوسفی، سحر فتاحپور، مهدی وقاری، حامد فلاح، محدثه رجبزاده، رضا رادپور، نیره سادات حسینی، مجتبی حسنپور، مهرشاد پهلوان، محمدعلی میرزایی، یگانه شجاع، فائزه حسنزاده، مریم ترک، فاطمه سلطانی، سحر نوروزی، فاطمه درکی، مرجان عباسیان، ارغوان رضایی، سعید ربیعزاده، ساره بنیعباس، خدیجه احمدی، نسرین قشلاقی، حنانه حلمی و امیر مهدی اسدی از جمله افرادی بودند که آثار عکاسی خود را بهصورت افتخاری در اختیار مجموعه آرامگاه فردوسی قرار دادند.
یوسفی افزود: در این برنامه از دو نفر عکاس سحر فتاح پور و نیره سادات حسینی که رعایت اصول عکسبرداری از اماکن و محوطههای تاریخی، را بیشتر مد نظر داشتند، به نمایندگی از سایر گروه، قدردانی شد.
