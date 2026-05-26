به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی شامگاه دوشنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصیی گنبدهای شادمهرک در آیینه معماری،مرمت،باستان شناسی و گردشگری، گفت: این نشست برای نخستین بار با حضور متخصصان و علاقمندان در فضایی صمیمی و با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، مشاور فرهنگی استاندار، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، بخشدار مرکزی نیشابور و اهالی فرهنگ و گردشگری و مردم روستای شادمهرک در محل گنبد بزرگ شهمیر برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور هم با اشاره به مسیر طی شده تا اتمام مرحله نخست مرمت اظهار کرد: این پروژه مرمتی هشت ماه به طول انجامید که اجرای عملیات مرمتی در این مدت کوتاه یک رکورد محسوب می‌شود.

گیاهی تاکید کرد: از حمایت‌های ویژه استاندار، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و نیز بخشداری مرکزی و دهیاری شادمهرک و حمایت های نمایندگان مجلس و نیز کمک و مساعدت نخبگان و فعالان فرهنگی شهرستان قدرشناسی می‌کنم با تداوم این حمایت‌ها مرمت و احیای دیگر بخش‌های این اثر تاریخی فاخر اجرایی خواهد شد.

همچنین مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با تاکید بر اولویت و جایگاه ویژه حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در مدیریت عالی شهرستان گفت: طرح ایجاد جاده بین گنبدهای شادمهرک و آرامگاه عطار را بعد از مطالعات کارشناسی برای طی مراحل به فرمانداری ارائه کنید.



او گنبدها را نقطه عطف معماری تاریخی نیشابور خواند و افزود: مرمت و احیای موفقیت آمیز مرحله نخست گنبد تحسین برانگیز است، احیای فضای سرداب و دالان های زیر زمین نیز انجام شود.

دونده تصریح کرد: دغدغه ما کمک به توسعه گردشگری نیشابور است، به همین دلیل پیگیری مداوم مسائل این حوزه هستم و از گنبدهای تاریخی شه‌میر چندین نوبت بازدید داشته‌ام.

هم‌چنین سعید رضادوست مشاور استاندار خراسان رضوی که مهمان ویژه این نشست بود گفت: مرمت گنبد خارج از فضای اداری و به‌صورت اراده و عزم جمعی انجام شد که جای تقدیر دارد.

رضادوست با ذکر جمله دکتر شفیعی کدکنی که "باید برای نیشابور جان کند"،گفت: هر کاری برای نیشابور لازم باشه حتما مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

هم‌چنین مهدی کوثری معاون شهرسازی و معماری شهرداری نیشابور ضمن تشریح ابعاد فنی، مهندسی بنا و تطبیق آن با نمونه‌های مشابه، گفت: این بنا به شیوه معماری سلجوقی بسیار نزدیک است و دور از ذهن نیست که از اندیشه‌های ریاضیاتی و هندسی خیامی هم برخودار باشد.

کوثری همچنین نحوه مرمت بنا را ستود.

هم چنین هادی بکائیان مولف چند جلد کتاب و مورخ گفت: پیشینه منطقه نظر به کلمه مهرآباد و آیین مهرپرستی احتمالا مربوط به قبل از اسلام باشد، اما داده های باستان شناسی بهتر می‌تواند به سئوالات ما در مورد قدمت و گستردگی بنا پاسخ دهد.

حسن باصفا باستان شناس و معاون دانشگاه نیشابور هم در سخنرانی خود نیشابور را از کهن ترین مناطق تاریخی کشور عنوان کرد و گفت: آثار معماری غیر منقول نیشابور که برش خورده الان در موزه متروپولیتن خودنمایی می کند.

او همچنین پیشنهاد ایجاد تعریف مسیر دسترسی بین گنبدهای شادمهرک (مهرآباد) و آرامگاه عطار را مطرح و خواهان ایجاد پایگاه میراث فرهنگی در گنبدهای مهرآباد شد.

این مراسم که با ابتکار اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور و دهیاری در محل خود گنبد برگزار شد، حجتی مهر دهیار شادمهرک ضمن ابزار مسرت از احیا بنا، خواهان تبدیل آن به سایت گردشگری شد.



اجرای موسیقی، بازدید از سرداب منحصربه‌فرد بنا و پخش کلیپ های از قبل و حین و بعد مرمت گنبد و نیز تقدیر از سید محمد دانش استادکار مرمت گنبد از دیگر برنامه‌های این نشست علمی و فرهنگی بود که حدود سه ساعت طول انجامید.





انتهای پیام/