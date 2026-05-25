آثار تاریخی سرخس؛ شناسنامه تمدنی و هویت ماندگار ایران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم ساقی امروز دوشنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۵ در سفر به شهرستان سرخس، طی بازدید جاذبه‌های تاریخی و گردشگری از جمله رباط شرف، لقمان‌بابا و پل خاتون هم‌زمان با هفته میراث‌فرهنگی گفت: این آثار ماندگار، گویای عمق تمدن و فرهنگ غنی این مرز و بوم هستند که باید برای نسل‌های آینده حفظ و معرفی شوند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان سرخس، خواستار توجه بیشتر به حفظ و حراست از این بناهای ارزشمند شد که می‌توانند نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و گردشگری منطقه ایفا کنند.

همچنین ابراهیم شعبان‌پور مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخس در این بازدید با ارائه گزارشی از وضعیت بناهای تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گفت: سرخس با ۴۸ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یک اثر تاریخی ثبت شده در یونسکو (رباط شرف) و تعداد بیش از ۱۳۰ اثر شناسایی شده واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی ایران یکی از شهرستان‌های پرجاذبه و گردشگر پذیر استان در سال جاری بوده است.

در این بازدید فرماندار سرخس، معاونان فرماندار، تعدادی از همکاران دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری خراسان رضوی و تعدادی از مدیران دیگر ادارات شهرستان نیز حضور داشتند.

