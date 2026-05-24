به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این آیین که یکشنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور محمدعلی نبی‌پور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، احسان گرایلی سرپرست اداره کل روابط‌عمومی استانداری خراسان رضوی و خانواده روابط عمومی بخش‌ دولتی و خصوصی استان خراسان رضوی، برگزار شد.

محمدعلی نبی‌پور با اشاره به بازدید امروز خود از منزل قدیمی رهبر شهید در مشهد، این اقدام را مایه پاسداشت تاریخ مشهد، یاد و خاطره امام و همه شهدای جنگ‌های تحمیلی عنوان کرد.

او افزود: روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان حلقه اصلی ارتباط بین دولت و جامعه، با اقدامات خوب خود گام‌های مؤثری برداشته‌اند و این نهاد بخصوص باید بتواند حلقه واسطه‌ای میان مردم و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باشند.





معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: آنچه پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، باعث پایداری ایران شده، سرمایه اجتماعی مردم، حضور آن‌ها در میدان و حمایت از سربازان ایران است؛ حضوری که بیش از ۸۰ شب ادامه پیدا کرده است.

نبی‌پور اطلاع‌رسانی درست، شفاف‌سازی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مختلف و جلب اعتماد مردم به حاکمیت و فرآیندهای خدمت‌رسانی مهمترین مسئولیت روابط عمومی‌ها برشمرد و تصریح کرد: در جنگ رمضان، دولت به‌طور ویژه‌ای نشان داد پای کار مردم است؛ به‌گونه‌ای که حتی مخالفان دولت تأیید کردند که مأموریت خود را به خوبی انجام داده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: برای پایداری ایران و نظام، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه در راستای خدمت‌رسانی درست، جایگاه مهمی دارد و این به نحوه عملکرد روابط‌عمومی‌ها بازمی‌گردد. روابط‌عمومی‌ها باید از شیوه سنتی و گزارش‌دهی صرف خارج شوند و در کنار مدیران و مردم، نقش ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را ایفا کنند؛ زیرا ماندگاری کشور ما به همین مردم و همین ایستادگی است.

همچنین احسان گرایلی سرپرست اداره کل روابط‌عمومی استانداری خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت همبستگی و وفاق ملی در شرایط کنونی کشور، گفت: باید شریان و جهت‌دهی جریان خبر میان روابط‌ عمومی‌ها، معنا و روایت واحدی را میان افکار عمومی ایجاد کند.

او افزود: در روزهایی که در بحث نظامی، انتظامی و اقتصادی روزهای پرالتهابی سپری می‌کنیم، روابط عمومی عامل پیونددهنده میان ارکان مختلف حاکمیت هستند. جنگ امروز، جنگ روایت‌هاست و باید روایت خودمان را ثبت و خلق کنیم؛ این مهم جز با اتصال ذاتی نهادهای روابط عمومی با یکدیگر محقق نمی‌شود.

گرایلی ادامه داد: برای دستیابی به توسعه، باید ارتباط مؤثر و همدلی میان خود را تقویت کنیم. سال پیش‌رو باید هماهنگ‌تر و همدلانه‌تر در مسیر توسعه گام برداریم.

سرپرست اداره کل روابط‌عمومی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر مفهوم «پایندگی وطن» در کنار توسعه، گفت: ما با رهبر جوان و جدید بیعت می‌کنیم و پاسدار هر آنچه از روایت هست، خواهیم بود. تمدن ایران قرن‌ها تجربه زیسته دارد و یک‌شبه با ادعای برخی از بین نمی‌رود.

همچنین سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این مراسم به نقش روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان در روایت خدمت و پیشرفت کشور در دوره انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ساخت و ساز توسعه نیست بلکه حفظ هویت تاریخی و فرهنگی بخشی از توسعه یافتگی است.

او افزود: مسیر بازار سرشور به حرم مطهر رضوی یکی از مسیرهای مهم زیارت و گردشگری در شهر مشهد است که برخی مکان رویدادهای انقلاب اسلامی در این مسیر قرار دارد و رهبر شهید انقلاب از این مسیر به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شده‌اند.

موسوی به اهمیت نقل روایت صحیح اشاره کرد و اظهار کرد: احیای مسیرهای زیارت با برخی مکان رویدادها به نلندگاری زائران کمک خواهد کرد.

در انتهای این مراسم، متن بیعت‌نامه مدیران و اعضای روابط عمومی با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، قرائت و حاضرین آن را امضا کردند.

