۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰

خانواده روابط عمومی‌ دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی با رهبر انقلاب بیعت کردند

آیین ادای احترام خانواده روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی به روح ملکوتی رهبر شهید، در محل بیت ایشان در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این آیین که یکشنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور محمدعلی نبی‌پور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، احسان گرایلی سرپرست اداره کل روابط‌عمومی استانداری خراسان رضوی و خانواده روابط عمومی بخش‌ دولتی و خصوصی استان خراسان رضوی، برگزار شد.

محمدعلی نبی‌پور با اشاره به بازدید امروز خود از منزل قدیمی رهبر شهید در مشهد، این اقدام را مایه پاسداشت تاریخ مشهد، یاد و خاطره امام و همه شهدای جنگ‌های تحمیلی عنوان کرد.

او افزود: روابط‌عمومی‌ها به‌عنوان حلقه اصلی ارتباط بین دولت و جامعه، با اقدامات خوب خود گام‌های مؤثری برداشته‌اند و این نهاد بخصوص باید بتواند حلقه واسطه‌ای میان مردم و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باشند.
 

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: آنچه پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، باعث پایداری ایران شده، سرمایه اجتماعی مردم، حضور آن‌ها در میدان و حمایت از سربازان ایران است؛ حضوری که بیش از ۸۰ شب ادامه پیدا کرده است.

نبی‌پور اطلاع‌رسانی درست، شفاف‌سازی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مختلف و جلب اعتماد مردم به حاکمیت و فرآیندهای خدمت‌رسانی مهمترین مسئولیت روابط عمومی‌ها برشمرد و تصریح کرد: در جنگ رمضان، دولت به‌طور ویژه‌ای نشان داد پای کار مردم است؛ به‌گونه‌ای که حتی مخالفان دولت تأیید کردند که مأموریت خود را به خوبی انجام داده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: برای پایداری ایران و نظام، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه در راستای خدمت‌رسانی درست، جایگاه مهمی دارد و این به نحوه عملکرد روابط‌عمومی‌ها بازمی‌گردد. روابط‌عمومی‌ها باید از شیوه سنتی و گزارش‌دهی صرف خارج شوند و در کنار مدیران و مردم، نقش ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را ایفا کنند؛ زیرا ماندگاری کشور ما به همین مردم و همین ایستادگی است.

همچنین احسان گرایلی سرپرست اداره کل روابط‌عمومی استانداری خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت همبستگی و وفاق ملی در شرایط کنونی کشور، گفت: باید شریان و جهت‌دهی جریان خبر میان روابط‌ عمومی‌ها، معنا و روایت واحدی را میان افکار عمومی ایجاد کند.

او افزود: در روزهایی که در بحث نظامی، انتظامی و اقتصادی روزهای پرالتهابی سپری می‌کنیم، روابط عمومی عامل پیونددهنده میان ارکان مختلف حاکمیت هستند. جنگ امروز، جنگ روایت‌هاست و باید روایت خودمان را ثبت و خلق کنیم؛ این مهم جز با اتصال ذاتی نهادهای روابط عمومی با یکدیگر محقق نمی‌شود.

گرایلی ادامه داد: برای دستیابی به توسعه، باید ارتباط مؤثر و همدلی میان خود را تقویت کنیم. سال پیش‌رو باید هماهنگ‌تر و همدلانه‌تر در مسیر توسعه گام برداریم.

سرپرست اداره کل روابط‌عمومی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر مفهوم «پایندگی وطن» در کنار توسعه، گفت: ما با رهبر جوان و جدید بیعت می‌کنیم و پاسدار هر آنچه از روایت هست، خواهیم بود. تمدن ایران قرن‌ها تجربه زیسته دارد و یک‌شبه با ادعای برخی از بین نمی‌رود.

همچنین سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این مراسم به نقش روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان در روایت خدمت و پیشرفت کشور در دوره انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ساخت و ساز توسعه نیست بلکه حفظ هویت تاریخی و فرهنگی بخشی از توسعه یافتگی است.

او افزود: مسیر بازار سرشور به حرم مطهر رضوی یکی از مسیرهای مهم زیارت و گردشگری در شهر مشهد است که برخی مکان رویدادهای انقلاب اسلامی در این مسیر قرار دارد و رهبر شهید انقلاب از این مسیر به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شده‌اند.

موسوی به اهمیت نقل روایت صحیح اشاره کرد و اظهار کرد: احیای مسیرهای زیارت با برخی مکان رویدادها به نلندگاری زائران کمک خواهد کرد.

در انتهای این مراسم، متن بیعت‌نامه مدیران و اعضای روابط عمومی با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، قرائت و حاضرین آن را امضا کردند.

کد خبر 1405030400339
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

