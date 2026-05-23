رونق و افزایش ماندگاری گردشگر با تعریف محورهای جدید گردشگری در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد رکنی امروز شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه شرکتهای گردشگری هرات افغانستان از جاذبههای تاریخی گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: رونق گردشگری و جذب گردشگر نیازمند برنامهریزی و هدایت درست مخاطب برای بهرهمندی از حداکثر امکانات و خدمات است و بههمینمنظور، برای افزایش ضریب ماندگاری گردشگران، مسئله طراحی مسیرهای گردشگری مطرح شده است.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: محور شرق و مرکزی استان با دارا بودن انواع گردشگری تخصصی در حوزه های فرهنگی، تاریخی، کشاورزی، طبیعی، مذهبی، صنایعدستی، ژئوتوریسم، روستایی و ... پتانسیل بالایی برای جذب و ماندگاری گردشگری دارد.
رکنی صریح کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته برای نخستین بار، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و بازدید فعالان گردشگری هرات از شهرهای تایباد، خواف، تربت حیدریه و مشهد در برنامه بازدید قرار گرفت که امکانات زیرساختی، ارزشها و پتانسیلهای تاریخی و گردشگری شهری و روستایی این شهرستانها بازدید شد.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: موج و جریانهای گردشگری باید پیرامون یک یا چند مقصد گردشگری برنامهریزی شود و هر چقدر تعداد گردشگرهای عبوری از این مسیرها بیشتر باشد نشان دهنده این است که مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران از جذابیت بیشتری برخوردار است و به نوعی بیانگر رفتار حرکتی آنان است.
او افزود: الگوهای حاکم بر جریانات گردشگری خود نشاندهنده کیفیت و کمیت زیرساختهای موجود و ضرورتها و الزامات برنامهریزی گردشگری است.
انتهای پیام/
نظر شما