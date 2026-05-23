۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۹

معاون گردشگری خراسان رضوی مطرح کرد:

رونق و افزایش ماندگاری گردشگر با تعریف محورهای جدید گردشگری در خراسان رضوی

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: تعریف و ارتقای محورهای جدید گردشگری در استان ویژه گردشگران خارجی در اولویت برنامه‌های معاونت گردشگری اداره کل استان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد رکنی امروز شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های گردشگری  هرات افغانستان از جاذبه‌های تاریخی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: رونق گردشگری و جذب گردشگر نیازمند برنامه‌ریزی و هدایت درست مخاطب برای بهره‌مندی از حداکثر امکانات و خدمات است و به‌همین‌منظور، برای افزایش ضریب ماندگاری گردشگران، مسئله طراحی مسیرهای گردشگری مطرح شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: محور شرق و مرکزی استان با دارا بودن انواع گردشگری تخصصی در حوزه های فرهنگی، تاریخی، کشاورزی، طبیعی، مذهبی، صنایع‌دستی، ژئوتوریسم، روستایی و ...  پتانسیل بالایی برای جذب و ماندگاری گردشگری دارد.

رکنی صریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای نخستین بار، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و بازدید فعالان گردشگری هرات از شهرهای تایباد، خواف، تربت حیدریه و مشهد در برنامه بازدید قرار گرفت که امکانات زیرساختی، ارزش‌ها و پتانسیل‌های تاریخی و گردشگری شهری و روستایی این شهرستانها بازدید شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: موج و جریان‌های گردشگری باید پیرامون یک یا چند مقصد گردشگری  برنامه‌ریزی شود و هر چقدر تعداد گردشگرهای عبوری از این مسیرها بیشتر باشد نشان دهنده این است که مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران از جذابیت بیشتری برخوردار است و به نوعی بیانگر رفتار حرکتی آنان است.

او افزود: الگوهای حاکم بر جریانات گردشگری خود نشان‌دهنده کیفیت و کمیت زیرساخت‌های موجود و ضرورت‌ها و الزامات برنامه‌ریزی گردشگری است.

محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

