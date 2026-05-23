به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیرالله شمقدری که به همراه تعدادی از کارکنان استانداری در قالب تور دو روزه خواف گردی، همزمان با گرامی‌داشت هفته میراث‌فرهنگی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، مراکز اقامتی و کارگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان خواف بازدید کرد، امروز شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: این شهرستان با موقعیت جغرافیایی ویژه و جاذبه‌های متعدد تاریخی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری ریلی کشور را دارد.

هم‌چنین مهدی آسیائی فرماندار شهرستان خواف گفت: با توجه به گسترش صنعت حمل و نقل ریلی و افزایش رو افزون تقاضای سفر ریلی در ایران، لزوم توسعه ناوگان و افزایش ظرفیت مسافری، بیش از پیش نمایان شده است.

آسیائی افزود: در کنار توسعه حمل و نقل ریلی عملیات دوبانده کردن مسیرهای اصلی شهرستان خواف به سرعت در حال انجام است چرا که حمل و نقل جاده‌ای از اهمیت بسیاری در توسعه گردشگری داخلی در ایران برخوردار است.

او یاد آور شد: این نوع حمل و نقل امکان دسترسی آسان به مناطق گردشگری مختلف را برای گردشگران فراهم می‌کند از این رو تأثیر بزرگی بر صنعت گردشگری داخلی دارد.

هم‌چنین محمود باعقیده رئیس اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خواف نیز با ارائه گزارش از وضعیت جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان خواف گفت: در حال حاظر 12 بومگردی در شهرستان خواف فعالیت دارند که تا پاپان تابستان امسال دو واحد اقامتگاه دیگر نیز به این تعداد افزوده خواهد شد.

شهرستان خواف در فاصله 256 کیلومتری مشهد قرار دارد و 105 اثر تاریخی آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. مدرسه غیاثیه خرگرد، آسبادهای نشتیفان و مدرسه ملک زوزن از مهم‌ترین آثار تاریخی شهرستان خواف است.

