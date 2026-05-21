به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید عبدالهی امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: جشنواره بازی‌های بومی و محلی روستای حصار شهرستان زبرخان که تاکنون چهار دوره برگزار شده به عنوان رویداد گردشگری به ثبت رسید و در راستای بزرگداشت این رویداد آیین رونمایی از لوح ثبتی رویداد گردشگری بازی های بومی و محلی انجام شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زبرخان ادامه داد: ثبت رویداد جشنواره بازی‌های بومی و محلی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور نیز جزو نخستین ثبت رویداد شهرستان است و با شناسایی تعداد دیگری از آداب و رسوم و جشنواره های دیگر در مرحله ثبت رویداد قرار گرفته است.



عبدالهی تصریح کرد: این آئین به مناسبت هفته بزرگداشت میراث فرهنگی، یادبود رهبر شهید و شهدای دانش آموز میناب برگزار شد.

او یاد آور شد: در حاشیه مراسم رونمایی نیز مسابقات طناب کشی و چوب کشی به صورت محدودتر و تنها با حضور تیم‌های خود روستا برگزار شد و در پایان به برندگان مسابقه جوایزی اهدا شد.

همچنین محمد رستمی نماینده مردم شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی در سخنانی بر اهمیت توسعه گردشگری و اینکه یک گردشگر باعث رشد و شکوفایی اقتصادی منطقه می‌شود تأکید و آن را مهم دانست.

