به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جواد بلبلی امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ افزود: شرکت‌کنندگان در این برنامه فرهنگی، گردهمایی خود را از خانه‌موزه استاد شهید مطهری آغاز کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فریمان ادامه داد: شرکت‌کنندگان با همراهی راهنمایان، از بخش‌های شاخص و تاریخی شهر فریمان بازدید کردند.

بلبلی تصریح کرد: باغ ملی، میدان امام خمینی(ره) و خانه تاریخی یاسمنی از جمله مکان‌هایی بود که در این تور مورد بازدید قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فریمان یاد آور شد: این برنامه با هدف آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی فریمان، ترویج فرهنگ حفاظت از میراث ارزشمند گذشتگان و تقویت هویت تاریخی شهر برگزار شد که با استقبال علاقه‌مندان همراه بود.

انتهای پیام/