۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۹

برگزاری تور نیم‌روزه در بافت تاریخی فریمان همزمان با هفته میراث فرهنگی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فریمان گفت: هم‌زمان با روز هفته میراث‌فرهنگی، تور نیم‌روزه در بافت تاریخی شهر فریمان با حضور علاقه‌مندان و دوستداران میراث فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جواد بلبلی امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ افزود: شرکت‌کنندگان در این برنامه فرهنگی، گردهمایی خود را از خانه‌موزه استاد شهید مطهری آغاز کردند.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فریمان ادامه داد: شرکت‌کنندگان با همراهی راهنمایان، از بخش‌های شاخص و تاریخی شهر فریمان  بازدید کردند.
بلبلی تصریح کرد: باغ ملی، میدان امام خمینی(ره) و خانه تاریخی یاسمنی از جمله مکان‌هایی بود که در این تور مورد بازدید قرار گرفت.  
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فریمان یاد آور شد: این برنامه با هدف آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی فریمان، ترویج فرهنگ حفاظت از میراث ارزشمند گذشتگان و تقویت هویت تاریخی شهر برگزار شد که با استقبال علاقه‌مندان همراه بود.

کد خبر 1405023102409
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

