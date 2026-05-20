ستار قاسمی رئیس اداره امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در یادداشتی نوشت: منابع انسانی در هر سیستمی یک شغل فراتر از سایر مشاغل درون سازمانی است، زیرا این بخش وظیفه دارد، با حساسیت و بر اساس توان و دانش و تخصص موجود در کارکنان فعلی و یا در بدو استخدام به موارد ذکر شده بر اساس پست و مشاغل مورد نیاز، توجه ویژه‌ای داشته باشد و با دقت لازم، افراد مورد نظر را گزینش کند و با توجه به اهمیت منابع انسانی یا همان (HR) که نیروهای این بخش بدنبال تشکیل یک فرهنگ سازمانی، خاص دستگاه مورد هستند و تمام کارکنان موظف به انجام دستورالعمل‌های آنان هستند و در صورت بروز مشکلات، این وظیفه تیم مدیریت منابع انسانی است که موضوع را بررسی و حل و فصل نماید و پرسنل را از موارد قانونی و حقوقی و حقوق خود، آگاه سازند و در رایتای ارتقای آن، مشاوره لازم را ارائه کند.

منابع انسانی در هر سازمان، ستون اصلی پویایی و پیشرفت آن دستگاه محسوب می‌شود، در شرایطی که سرعت تحولات سازمانی رو به افزایش است، اهمیت توجه به سرمایه انسانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و در حقیقت یک ضرورت است.

امروز بیش از هر چیز، گفت‌وگوی سازنده با کارکنان، شناخت دقیق نیازها و ایجاد زمینه رشد حرفه‌ای از اولویت‌های مدیریت منابع انسانی است.

هر اندازه ارتباطات سازمانی شفاف‌تر و حمایت از کارکنان هدفمندتر باشد، میزان تعهد سازمانی و انگیزه شغلی نیز افزایش خواهد یافت و در نهایت کارکنان با اعتماد به نفس، اثر بخشی بیشتری خواهند داشت.

تجربه نشان داده است که سرمایه‌گذاری بر آموزش، توسعه مهارت‌ها، و ایجاد محیط کاری همراه با احترام و اعتماد نه‌تنها، به بهبود عملکرد منجر می‌شود، بلکه فرهنگ سازمانی را نیز تقویت می‌کند.

ایجاد ساز و کار و زیر ساخت‌های اداری در راستای انجام، رقابت سالم در مابین آن‌ها، کشف استعدادها و سپردن مسولیت بر اساس توانایی و دانش و تجربه‌ای که دارند، قطعا در شکوفایی هر دستگاهی، مفید واقع می‌شود که اینجا آموزش، توسعه و بهینه سازی فرآیندها و مهارت‌ها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و توجه بیشتر در این فرآیند سازی به نوآوری و حرکت به جلو، پر اهمیت تر می‌شود.

امید است با تداوم و توجه بیشتر نگاه انسانی و راهبردی در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب نیروی انسانی، محیطی، پر از آرامش و اعتماد برای کارکنان فراهم کرد که هر یک از پرسنل، فرصت بروز و ظهور توانایی خود را داشته و دیده‌شود و رشد و اثرگذاری خود را ببیند و ببینند چرا که موفقیت سازمان، بازتاب مستقیم شکوفایی و اثر گذاری و حتی اثر بخشی کارکنان آن سازمان است.

