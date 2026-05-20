به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی شجاعی امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1405 به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی با حضور در اداره میراث فرهنگی و دیدار با رئیس و کارکنان اداره میراث فرهنگی شهرستان، گفت: تقدیرنامه، علاوه بر قدردانی از عملکرد اداره میراثفرهنگی، نشاندهنده جایگاه و اهمیت حوزه میراث فرهنگی در شهرستان و نقش همافزایی دستگاههای مختلف در این مسیر را برجسته میکند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه افزود: اداره میراث فرهنگی در سه بخش مهم و تاثیرگذار میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نقش برجستهای در معرفی شایسته شهرستان، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای منطقه دارد.
شجاعی تصریح کرد: فعالیتهای اخیر اداره میراثفرهنگی در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی بهویژه تغییر کاربری کاروانسراهای تاریخی به اقامتگاههای بومگردی و ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی تاثیر زیادی در رضایت گردشگران و زائرین علی بن موسی الرضا (ع) داشته است.
مجتبی شجاعی اظهار کرد: تربت حیدریه بهدلیل شهرت داشتن در حوزه ابریشم، عقیق و زعفران نیاز به ایجاد موزههای تخصصی در این زمینهها را دارد که گردشگران بتوانند در طول سال با این ظرفیتها آشنا شوند.
شهرستان تربت حیدریه با دارا بودن ۳۵۰ اثر تاریخی و گردشگری و ۷۰ اثر ثبت ملی در فاصله ۱۴۵ کیلومتری جنوب مشهد مقدس قرار دارد.
