به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نظام آبادی امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1405 اظهار کرد: این همایش با حضور بیش از 50 نفر از شاعران برجسته و اعضای انجمن شعر ظهوری ترشیزی، انجمن سرو کاشمـــــــر و اعضای انجمن شعر نظام آبادی بردسکن و برخی اعضای انجمن‌های ادبی شهر دیگر برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بردسکن ادامه داد: بازدید از آثار تاریخی و رباط تاریخی کبودان از دیگر برنامه های این همایش بود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بردسکن در این همایش به قدرت نفوذ کلام و شعر و قلم در باور و فرهنگ و اعتقادات اشاره کرد گفت: حوزه شعر وادب در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و معرفی آثار تاریخی و صنایع‌دستی و آداب و رسوم و میراث مادی و معنوی در قالب شعر و متون ادبی توجه‌ای ویژه داشته باشد.

او تصریح کرد: گردشگری ادبی به عنوان یکی از انواع گردشگری در جذب گردشگر، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار نقش مهمی دارد.نظام‌آبادی تصریح کرد: استان خراسان و برخی از شهرهای استان از جمله مشهد، نیشابور، ترشیز کهن، سبزوار و ... در توسعه و رونق گردشگری ادبی جایگاه ویژه‌ای دارند و شرایط برگزاری تورهای ادبی در این شهرستان‌ها وجود دارد.

هم‌چنین استاد حمید عشقی دبیر انجمن های ادبی خراسان که خود از شعرای بزرگ ترشیز کهن محسوب می‌شود به نقش ارزنده استاد نظام آبادی در بالندگی شعر ترشیز و خراسان اشاره کرد و استاد نظام آبادی را یکی از چهره‌ها و ظرفیت‌های مهم ادبی برای کشور برشمرد و از برگزار کنندگان و میزبانی این همایش و حسن شجاعی پیشکسوت ادبی شهرستان بردسکن قدر دانی کرد.

او افزود: ترشیز کهن به وجود مجتبی نظام‌آبادی شاعر متعهد و مردمی می بالد که همواره از چهره‌های کسب عنوان برتر جشنواره های مختلف شعر کشور بوده است.

عشقی هم‌چنین ترشیز کهن را شاعر پرور توصیف و تصریح کرد: در طول تاریخ انقلاب چهره‌های سرشناسی را به ادبیات استان وکشور معرفی کرده است.

هم‌چنین استاد مجتبی نظام‌آبادی در سخنانی ضمن قدردانی از حضور شاعران و مهمانان گفت: ظرفیت‌های بالای فرهنگی شهرستان بردسکن اشاره کرد که نیازمند توجه بیشتر مسئولان ومردم است.

او افزود: انجمن شعر نظام افتخار دارد پس از برگزاری پانزده جلسه موفق شاهد کشف و پرورش استعدادهای ناب شاعری در شهرستان بوده‌ایم.

انجمن ادبی شعر مجتبی نظام آبادی روزهای سه شنبه ساعت 16 در کتابخانه عمومی احمد آرام در شهر بردسکن هر هفته با آموزش شعر، فن بیان و خلاقیت در نوشتن و سخن برگزار می‌شود و شرکت برای همه افراد آزاد است.

