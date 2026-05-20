افتتاح دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سبزوار با رویکرد صیانت از میراث معنوی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی کاویان روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سبزوار اظهار کرد: این دفتر با هدف صیانت از پیشینه غنی فرهنگی منطقه، در فضایی بازسازی‌شده در طبقه فوقانی ایوان جنوبی صحن آرامگاه حکیم حاج ملاهادی سبزواری (اسرار) بهره‌برداری شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سبزوار ادامه داد: این شهرستان رتبه نخست استان در حوزه میراث معنوی و ناملموس را دارد با این حال تاکنون این گنجینه‌های ارزشمند به‌درستی معرفی نشده است.

او افزود: استقرار این دفتر در قلب یک بنای آیینی و تاریخی، پاسخی به ضرورت ایجاد یک کانون تخصصی برای پژوهش و معرفی میراث معنوی است. جای خالی ساختاری منسجم برای ارائه داشته‌های فرهنگی سبزوار بزرگ همواره احساس می‌شد و اکنون این نمایندگی ماموریت دارد تا با تمرکز بر مفاخر و سنن منطقه، خلأهای موجود در معرفی هویت معنوی این خطه را پوشش دهد.

کاویان افزود: این رویداد نویدبخش جریانی نو در مستندنگاری و پاسداشت سرمایه‌های نمادین منطقه در هفته میراث‌فرهنگی است.



هم‌چنین محمود شالویی مشاور وزیر و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در این مراسم گفت: مأموریت ویژه این دفتر شناسایی مفاخر و مشاهیر و میراث‌معنوی در منطقه فرهنگی سبزوار بزرگ است.

او افزود: به دلیل این‌که همه منطقه فرهنگی سبزوار بزرگ درگیر این دفتر باشند، برای همه فرمانداران در این منطقه حکم عضویت در هیئت امنای این دفتر نمایندگی صادر شده است.

هم‌چنین بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بزرگان و مشاهیر سبزوار را نام برد و تأسیس دفتر انجمن در سبزوار را دارای اهمیت ویژه دانست.

هم‌چنین معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار در این مراسم گفت: این انجمن برای شناسایی میراث معنوی خطه سبزوار بزرگ ماموریتی ویژه دارد و امیدواریم با افتتاح این دفتر، میراث معنوی در جریان‌های فرهنگی این منطقه عمیق‌تر شود.

انتهای پیام/