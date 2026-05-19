به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم گلباران و آیین بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری که هم‌زمان روز ملی این منجم و شاعر شهیر ایرانی در آرمگاهش برگزار شد، تصریح کرد: خراسان محل تلاقی تمدن ایرانی و اسلامی است و حوزه تمدنی خراسان مسئولیت سنگینی در کشور بر عهده دارد، لذا باید قدم‌های موثری برای پاسداشت مفاخر خود برداریم، اگر از نسل جوان می خواهیم این چهره ها را بشناسیم؛ پیش از آن باید از خود بپرسیم، در این زمینه چه کرده ایم.

استاندار خراسان رضوی یادآور شد: پوستر نخستین کنگره جهانی بزرگداشت خیام پس از تصویب آن به عنوان روز ملی با همکاری سازمان ملی یونسکو در سال ۱۳۷۹ در سازمان اسناد ملی ثبت شده است.

مظفری در این مراسم پیام مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری را قرائت کرد.

این مراسم با حضور مشاور وزیر ارشاد و رئیس انجمن آثار و مفاخر ایران، استاندار خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، امام جمعه نیشابور، چهره‌های علمی، ادبی و فرهنگی، خیام دوستان و شهروندان نیشابور و به همت ستاد بزرگداشت خیام نیشابوری برگزار شد.

انتهای پیام/