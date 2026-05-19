به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید حلاجمقدم امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: نشان «حافظان موزههای ایران» به پاس تلاشها و خدمات ارزشمند در صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور از سوی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی در مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه ها در موزه ملی ایران، به این مجموعه اهدا شد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی اظهار کرد: موزه علوم بازیما در شهر مشهد مقدس به مدیریت و بهره برداری واعظ نیا به عنوان یکی از مهمترین موزههای تخصصی خراسان، با نگهداری از مجموعهای ارزشمند از فسیلها، حشرات و جانوران و حیوانات تاکسیدرمی شده و انواع سنگها و گوهر سنگها و اشیای تاریخی مرتبط با تاریخ علوم ایران و جهان نقش مهمی در حفظ و معرفی بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی کشور ایفا میکند.
