به گزارش خبرنگار مبراثآریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای تقویت اصالت و باززنده سازی منظر تاریخی روستای ریاب، طی روزهای آینده طرح توزیع و کاشت ۲۰۰ اصله نهال انگور در سطح منازل بافت تاریخی این روستا آغاز خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گناباد ادامه داد: این اقدام بخشی از نقشه راه ریاب برای آمادگی در فرآیند نامزدی ثبت جهانی (World Heritage Nomination) و ارتقای شاخصهای گردشگری پایدار (Sustainable Tourism) است.
مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه افزود: درخت انگور پیوندی دیرینه با معماری و زندگی مردم این منطقه دارد، هدف ما از این فراخوان محیطزیستی، بازگرداندن اصالت معماری (Authentic Architecture) به خانههای تاریخی و جلب مشارکت محلی (Local Participation) در صیانت از میراث است.
محمودی قوژدی با اشاره به اهمیت این جریانسازی در سطح بینالمللی تصریح کرد: سازمانهای جهانی مانند سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) نگاه ویژهای به مشارکت جامعه محلی (Community-Based Tourism) دارند، حضور این نهالها در حیاط خانههای تاریخی نه تنها به ارتقای چشم انداز تاریخی (Historic Landscape) کمک میکند، بلکه پیامی روشن از پویایی میراث زنده ریاب به ناظران بینالمللی مخابره خواهد کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گناباد تصریح کرد: این رویداد که با مشارکت فعال ساکنان بافت انجام میشود، گامی بلند در مسیر حفظ میراث فرهنگی (Cultural Heritage Preservation) است و طی مراسمی ویژه با حضور اهالی و رسانهها در هفته جاری به مرحله اجرا در خواهد آمد تا پیشدرآمدی بر جریانسازیهای بزرگتر برای ثبت جهانی این روستای ارزشمند باشد.
