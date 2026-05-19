به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد شیخ امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه گفت: هم‌زمان با روز جهانی موزه‌ و هفته میراث‌فرهنگی در راستای بزرگداشت این روز و هفته و همچنین بزرگداشت فردوسی و حکیم عمرخیام نیشابوری شب شعر و موسیقی با حضور جمعی از هنرمندان و شاعران و فعالان میراث‌فرهنگی در محل سایت موزه بندیان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درگز ادامه داد: این بزرگداشت با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی درگز برگزار شد.

شیخ درباره اهداف برگزاری این برنامه اظهار کرد: گرامیداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و یادبود فردوسی بزرگ، تعمیق پیوند ادب، فرهنگ و تاریخ در محل سایت موزه بندیان به عنوان نماد تاریخ کهن و فرهنگ غنی ایران زمین است.

او افزود: مشاهیر و بزرگان فرهنگ و آثار به‌جا مانده تاریخی از اعصار کهن دو روی سکه میراث فرهنگی هستند که پیوند عمیق میان ابعاد فرهنگ و تاریخ را روشن می‌سازد.

شیخ تصریح کرد: در این برنامه که جمعی از شاعران و هنرمندان شهرستان درگز حضور داشتند علاوه بر شعرخوانی، شاهنامه‌خوانی و نقالی، موسیقی محلی نیز اجرا شد.

همچنین تکتم عبدالهی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دگز بر لزوم همکاری دستگاهای متولی فرهنگ در باززنده سازی فرهنگ غنی پرافتخار ایران اسلامی تاکید کرد.

سایت موزه بندیان درگز یه شماره ۱۸۴۶ در سال ۷۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است این محوطه تاریخی در شمال غربی شهر درگز در منطقه به نام بندیان قرار دارد.

کشف بقایایی یک آتشکده یا نیایشگاهی از دوره ساسانیان است که در سال ۱۳۶۸ شناسایی و توسط مهدی رهبر، باستان شناس برجسته ایرانی مورد کاوش علمی قرار گرفت که امروزه مورد توجه بسیاری از مورخان، باستانشناسان و پژوهشگران دوران ساسانی است.

