به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرامرز صابرمقدم امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: شب معنوی مجموعه فرهنگیتاریخی رباط جام با هدف تبیین نقش میراثفرهنگی در تقویت هویت ملی، تاب آوری فرهنگی و ارتقای سرمایه اجتماعی در ترویج فرهنگ و معنویت برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت جام ادامه داد: حضور خادمان حرم مطهر در تربت جام، کانون محور گردشگری شرق استان، نشاندهنده نقش راهبردی این عناصر در بازنمایی جلوههای همزیستی فرهنگی مذهبی در بستر میراثفرهنگی و هویت ملی در منطقه است.
او تصریح کرد: گروهی شامل ۵۰ نفر از خادمان حرم مطهر رضوی در ابتدای ورود به مجموعه، از فروشگاه صنایعدستی و غرفههای هنرهای سنتی، موزه مردمشناسی و نمایشگاه کتاب بازدید کرده و در پایان گروه موسیقی مقامی، خادمان امام هشتم(ع) را با قطعاتی در مدح حضرت علی(ع) و حضرت رضا(ع) میهمان کرد.
صابرمقدم گفت: همچنین اقامتگاه بومگردی انوار جام در روستای محمودآباد از خادمان حضرت رضا (ع) میزبانی کرد. این رویداد فرهنگی مذهبی با همکاری دانشگاه وحدت و اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربت جام برگزار شد.
