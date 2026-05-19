انتصاب رئیس میراث فرهنگی نیشابور به عضویت هیئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا،حکم انتصاب و عضویت حسن گیاهی دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم روز ملی نکوداشت خیام نیشابوری توسط استاندار خراسان رضوی به او اعطا شد.

در حکم محمود شالویی برای حسن گیاهی آمده است: بنا به پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و نظر به قوانین و مقرارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت حقوقی هیئت امنای آثار و مفاخر فرهنگی نیشابور منصوب می‌شوید.

رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور دارای رتبه پنجم کنکور دکتری و تحصیلکرده دانشگاه فردوسی است که پژوهشگری در حوزه‌های مختلف فرهنگی و ادبی و تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد و مرمت و بهسازی آثار تاریخی را در کارنامه دارد.

انتهای پیام/