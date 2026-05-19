به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید حلاج‌مقدم امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر و ضمن تشکر از مجموعه داران مشارکت کننده در برگزاری نمایشگاه افزود:

یکی از اقلام ویژه به نمایش گذاشته، پیراهن آغشته به خون شهید گمنامی است که اثر بیش از ۳۰۰ ترکش و لکه خون بر آن باقی مانده است.

وی گفت:این نمایشگاه که در آن بخشی از اشیا و اموال اهدایی به آرامگاه و اشیائ مرتبط با رزم و حماسه و تابلو های خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است، تا ۱۵ خردادماه امسال میزبان علاقمندان خواهد بود.

هم‌چنین حسین عباس زاده رئیس گروه موزه‌های معاونت میراث فرهنگی اداذه کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درباره انتخاب و انتقال اشیاء گفت: با حضور هیئت کارشناسی و امنای اموال تاریخی فرهنگی روند جابجایی اشیاء تاریخی انجام و ابزارهای حفاظتی و نظارتی برای نمایش اشیاء تاریخی در نظر گرفته شده است.

