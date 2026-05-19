۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۵

نمایشگاه اشیای فرهنگی مجموعه‌داران بخش خصوصی در موزه فردوسی برگزار شد

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: هم‌زمان با فرا رسیدن هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه به همت تعدادی از مجموعه داران بخش خصوصی نمایشگاه اشیاء فرهنگی در گنجینه توس مجموعه تاریخی فرهنگی آرامگاه فردوسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید حلاج‌مقدم امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر و ضمن تشکر از مجموعه داران مشارکت کننده در برگزاری نمایشگاه افزود:
یکی از اقلام ویژه به نمایش گذاشته، پیراهن آغشته به خون شهید گمنامی است که اثر بیش از ۳۰۰ ترکش و لکه خون بر آن باقی مانده است. 
وی گفت:این نمایشگاه که در آن بخشی از اشیا و اموال اهدایی به آرامگاه و اشیائ مرتبط با رزم و حماسه و تابلو های خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است، تا ۱۵ خردادماه امسال میزبان علاقمندان خواهد بود.
هم‌چنین حسین عباس زاده رئیس گروه موزه‌های معاونت میراث فرهنگی اداذه کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درباره انتخاب و انتقال اشیاء گفت: با حضور هیئت کارشناسی و امنای اموال تاریخی فرهنگی روند جابجایی اشیاء تاریخی انجام و ابزارهای حفاظتی و نظارتی برای نمایش اشیاء تاریخی در نظر گرفته شده است.

محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

