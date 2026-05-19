فرماندار ویژه نیشابور، خواستار جذب اعتبار بیشتر برای توسعه باغ خیام شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی دونده دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم عصرگاهی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری، ضمن قدردانی از همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری آیین گرامیداشت باشکوه این شاعر شهیر و ریاضی دان و منجم برجسته ایرانی اظهار کرد: بدون شک خیام ریاضیدانی است تمام نشدنی که انگار در عمر گرانمایه خود دغدغ های جز ریاضیات نداشته است و در فلسفه و نجوم و الهیّات و موسیقی و... نیز چنین است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور ادامه داد: امروز ما فرزندان این حکیم، بیش از هر زمان دیگری به اندیشه های عمیق او نیازمندیم، در زمانه ای که از هرسوی بر خاک پرگهر ایران تاخت آورده‌اند؛ باید بیشتر به خیّام و خیّامانه‌ها پرداخت.



نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی نیشابور تصریح کرد: ما هم به الهیات محتاجیم و هم به دانشهای روز، هم به شادمانگی های بی سبب وابسته ایم و هم به برنامه ریزی های دقیق و مبتنی بر دانش روز و بدون شک منظور حکیم نیشابور از شادمانگی، گریز و فرار از آینده نیست، او خود هم فرزند زمان بوده است و هم امروز همراه ما زندگی می کند، لبخند می زند، پرهیزمی دهد، راه را می‌نمایاند و نهیب می‌زند.



معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به اختصاص بال شرقی افلاک نمای خیام برای موزه باستان شناسی نیشابور در هفته‌های گذشته، از مسئولان خواست مدیریت و تصمیم‌گیری مجموعه‌های گردشگری خیام و عطار نیشابور به صورت هیئت امنایی در استان و شهرستان صورت گیرد.

انتهای پیام/