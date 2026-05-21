به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید حلاج مقدم روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جانفشانی و ایثارگری میراث معنوی و فرهنگی شهداست و ما نیز با ثبت این میراث در حافظه تاریخ ادامه دهنده راه شهدا هستیم.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: دشمن که تاکنون با تهاجم فرهنگی بر علیه ایران برنامه‌ریزی، فعالیت و اقدام می‌کرد، امروز خیال خام نابودی میراث‌فرهنگی، تاریخ، هویت، فرهنگ و تمدن ایران را به زبان می‌آورد.



حلاج مقدم تاکید کرد: تمدن چند هزار ساله ایران ریشه در تاریخ دارد و غیورمردان این آب و خاک با فداکاری همواره در طول تاریخ در برابر دشمنان مقاومت کرده‌اند، مقاومت، ایثار، از خودگذشتگی و جان دادن در راه وطن میراث‌فرهنگی برخواسته از فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایرانیان است.

هم‌چنین حسین عباس‌زاده رئیس گروه موزه‌های استان خراسان رضوی در این مراسم گفت: آخرین میراث‌فرهنگی ما دفاع مقدس ماست و ما در این مکان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و بیعت با رهبر عظیم الشان عهد و پیمان می بندیم که تا آخرین لحظه میراث بان اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و شهدا عزیز باشیم.

انتهای پیام/