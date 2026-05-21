۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸

یادمان شهدای گمنام پارک کوه سنگی مشهد عطر افشانی شد/ تجدبد میثاق کارکنان میراث‌فرهنگی خراسان رضوی با شهیدان

یادمان شهدای گمنام پارک کوه سنگی مشهد عطر افشانی شد/ تجدبد میثاق کارکنان میراث‌فرهنگی خراسان رضوی با شهیدان

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: هم‌زمان با هفته میراث‌فرهنگی جمعی از کارکنان اداره کل میراث‌فرهنگی با حضور در یادمان شهدای گمنام ضمن شستشوی مزار شهدا، با اهدا شاخه گل یاد و خاطره شهدا را گرامی داشته و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید حلاج مقدم روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵  اظهار کرد: جانفشانی و ایثارگری میراث معنوی و فرهنگی شهداست و ما نیز با ثبت این میراث در حافظه تاریخ ادامه دهنده راه شهدا هستیم.
سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: دشمن که تاکنون با تهاجم فرهنگی بر علیه ایران برنامه‌ریزی، فعالیت و اقدام می‌کرد، امروز خیال خام نابودی میراث‌فرهنگی، تاریخ، هویت، فرهنگ و تمدن ایران را به زبان می‌آورد.

یادمان شهدای گمنام پارک کوه سنگی مشهد عطر افشانی شد/ تجدبد میثاق کارکنان میراث‌فرهنگی خراسان رضوی با شهیدان


حلاج مقدم تاکید کرد: تمدن چند هزار ساله ایران ریشه در تاریخ دارد و غیورمردان این آب و خاک با فداکاری همواره در طول تاریخ در برابر دشمنان مقاومت کرده‌اند، مقاومت، ایثار، از خودگذشتگی و جان دادن در راه وطن میراث‌فرهنگی برخواسته از فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایرانیان است.
هم‌چنین حسین عباس‌زاده رئیس گروه موزه‌های استان خراسان رضوی در این مراسم گفت: آخرین میراث‌فرهنگی ما دفاع مقدس ماست و ما در این مکان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و بیعت با رهبر عظیم الشان عهد و پیمان می بندیم که تا آخرین لحظه میراث بان  اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی  و شهدا عزیز باشیم.

یادمان شهدای گمنام پارک کوه سنگی مشهد عطر افشانی شد/ تجدبد میثاق کارکنان میراث‌فرهنگی خراسان رضوی با شهیدان

انتهای پیام/

کد خبر 1405023102388
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha