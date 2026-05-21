به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی ذوالفقاری امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم تجلیل از استادکاران و مرمتگران فعال در بافت تاریخی روستای جَزین و کاروانسرای زینآباد اظهار کرد: صیانت از مواریث ارزشمند تاریخی، بدون همت و تخصص استادکاران بومی که با دانش و ظرافتِ برخاسته از معماری اصیل بومی آشنا هستند، ممکن نیست.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بجستان افزود: در همین راستا و به منظور ارج نهادن به زحمات بیشائبه مرمت گرانی که در فرآیند مرمت و احیای بافت تاریخی روستای جزین و همچنین پروژه مرمتی کاروانسرای زینآباد ایفای نقش کردهاند، مراسم تجلیلی با حضور بخشدار مرکزی بجستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، اعضای شورای اسلامی و دهیار برگزار شد.
ذوالفقاری با اشاره به اهمیت این پروژهها تصریح کرد: بافتهای تاریخی و ابنیهای نظیر کاروانسرای زینآباد، هویت و شناسنامه فرهنگی منطقه ما محسوب میشوند. استادکارانی که در این پروژهها فعالیت میکنند، در واقع نه تنها معمار، بلکه پاسداران میراث ماندگار گذشتگان هستند که با ترکیب هنر و تجربه، در مسیر حفظ این سرمایههای ملی گام برمیدارند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بجستان ضمن تقدیر از تعامل مثبت دستگاههای اجرایی شهرستان بهویژه بخشداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاریها در پیشبرد پروژههای مرمتی، اظهار کرد: حمایت از استادکاران سنتی و ترغیب نسل جدید به یادگیری این مهارتهای اصیل، راهبرد اصلی ما برای تداوم حیات کالبدی بناهای تاریخی شهرستان است.
