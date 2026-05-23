به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد شیخ در بازدید از تفرجگاه چهلمیر گفت: پارک ملی تندوره به ویژه تفرجگاه چهلمیر در صدر بازدید گردشگران قرار گرفت و حدود ۷۰ هزار نفر از این تفرجگاه در اردیبهشت سال جاری دیدن کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درگز ادامه داد: تفرجگاهای چرلاق، امام قنبر، دره چریک، قزقان دره، دره ها و باغات میانکوه، درونگر و برخی از آثار تاریخی به ویژه سایت موزه بندیان از دیگر مقاصد گردشگری پربازدید شهرستان بوده است.

شیخ افزود: شهرستان درگز مجموعه‌ای کامل از انواع جادبه‌های گردشگری را داراست و با تاریخ کهن،‌ فرهنگ غنی و زمین سیمای بکر و دیدنی در صدر شهرستان هایی خراسان رضوی به عنوان یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درگز یاد آور شد: این شهرستان با رشد ۲۰۰ درصدی ایجاد اقامتگاها در سه سال اخیر با مجموعه ۵۰ اقامتگاه رسمی و ده‌ها اقامتگاهای غیر رسمی (فضاهای اسکان آموزش و پرورش و سایر دستگاها) امکان اقامت روزانه بیش از ۵ هزار نفر را داراست و در اردیبهشت ۱۴۰۵ این اقامتگاها حداقل ۴۰ هزار نفر را میزبانی کردند.

شیخ افزود: هتل سپیده، مجموعه اقامتی پذیرایی پسران یدالله و امیران، اقامتگاهای بومگردی باغ صفا، بابا اسماعیل و عمارت خورشید در این اردیبهشت ماه امسال در صدر ارائه‌کنندگان خدمات گردشگری شهرستان قرار گرفتند.

او تصریح کرد: شهرستان درگز در ایام نوروز میزبان بیش از ۵۰ هزار نفر از گردشگر و مسافر نوروزی بود و موج دوم سفر گردشگران به واسطه جاذبه‌های کم نظیر گردشگری طبیعی در اردیبهشت ماه تداوم یافت.

درگز شمالی ترین شهرستان خراسان رضوی است که از جنوب با کلات، مشهد، چناران و قوچان و از شمال هم با جمهوری ترکمنستان هم مرز است و در فاصله ۲۷۰ کیلومتری مشهد قرار دارد.

