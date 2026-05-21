مرحله نخست بازسازی و احیای گنبد تاریخی شادمهرک نیشابور پایان یافت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی رئیس اداره میراث‌فرهنگی نیشابور امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید نماینده و مدیران شهرستان که هم‌زمان با هفته میراث فرهنگی انجام شد افزود: اثر تاریخی گنبد روستای شادمهرک متعلق به دوره سلجوقی است و اقدامات مرمتی آن هشت ماه به طول انجامید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور افزود: تلاش ما در بلند مدت محوطه سازی و ایجاد فضای گردشگری در اطراف گنبدها با مشارکت جامعه محلی است.

هم‌چنین محمد رستمی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در این بازدید با قدردانی از اهتمام اداره میراث‌فرهنگی در مرمت بنا، میراث فرهنگی را ثروت آفرین خواند و تصریح کرد: در مجلس با تمام توان از موضوعات میراثی دفاع خواهیم کرد.

هم‌چنین حسن باصفا عضو هیات علمی و معاون دانشگاه نیشابور نیز با قدردانی از اقدام مهم مرمت گنبد، پیشنهاد ایجاد مسیر دسترسی بین آرامگاه عطار و گنبد شادمهرک را مطرح کرد.

گنبد شادمهرک در فاصله حدود سه کیلومتری جنوب شهر نیشابور، در حاشیه شرقی جاده کاشمر و در کنار گورستانی محقر دو بنای آجری تاریخی واقع شده که بنای بزرگتر یا همان گنبد شاد مهرک با پلان هشت ضلعی، بر اساس نحوه آجرچینی، ابعاد آجرها و تزئین دایره گنبد آن، یکی از شاهکارهای معماری ایران زمین است که برای بندکشی و اجرای پلان در بنا ملاطی استفاده نشده (یا به مقدار اندک بوده) و از آثار با ارزش دوره سلجوقی در قرن هشتم هجری به شمار می آید.

