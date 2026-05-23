۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰

به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی و روز ملی بوم‌گردی

هفدهمین اقامتگاه بوم‌گردی شهرستان تربت حیدریه افتتاح شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه از افتتاح هفدمین اقامتگاه بوم‌گردی شهرستان با حضور محسن زنگنه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، محمد رکنی معاون گردشگری اداراه کل در محدوده بافت تاریخی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی محمدی امروز شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این اقامتگاه که با حضور نماینده مجلس، معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان و مسئولان ادارات و فعالان گردشگری شهرستان
افتتاح شد، در راستای فرهنگ سازی برای حفظ خانه‌های تاریخی که در محدوده بافت تاریخی قرار گرفته‌اند، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه ادامه داد: اقامتگاه بوم‌گردی قوامی که توسط بخش خصوصی و با سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است ظرفیت اقامت ۱۵ نفر مسافر را دارد.

محمدی تصریح کرد: این اقامتگاه دارای 3 اتاق برای اقامت و پذیرایی، 2 غرفه سنتی در محوطه و فروشگاه صنایع دستی و سنت سرا است.

