به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی محمدی امروز شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این اقامتگاه که با حضور نماینده مجلس، معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی استان و مسئولان ادارات و فعالان گردشگری شهرستان
افتتاح شد، در راستای فرهنگ سازی برای حفظ خانههای تاریخی که در محدوده بافت تاریخی قرار گرفتهاند، مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت حیدریه ادامه داد: اقامتگاه بومگردی قوامی که توسط بخش خصوصی و با سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است ظرفیت اقامت ۱۵ نفر مسافر را دارد.
محمدی تصریح کرد: این اقامتگاه دارای 3 اتاق برای اقامت و پذیرایی، 2 غرفه سنتی در محوطه و فروشگاه صنایع دستی و سنت سرا است.
