رونمایی از استراتژی جدید مدیریت مقصد در روستای هدف گردشگری ریاب شهرستان گناباد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری این شهرستان اظهار کرد: اگرچه قنات جهانی قصبه به دلیل پروتکل‌های حفاظتی یونسکو دارای محدودیت‌هایی در پذیرش تورهای ماجراجویانه است، اما قنات تاریخی ریاب با عمق ۲۰۰ متری و ظرفیت‌های فنی بالا، به عنوان مکمل این میراث جهانی، به زودی به مرکز تجربه قنات‌نوردی ایران تبدیل خواهد شد.

تکمیل زنجیره ارزش با گردشگری شب و نجوم

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد با اشاره به پیشینه تاریخی گناباد در دانش نجوم و نیاز بوم‌گردی‌ها به محتوای شبانه افزود: ریاب به دلیل افق باز و آلودگی نوری ناچیز، بستری ایده‌آل برای گردشگری نجوم (آستروتوریسم) است. در طرح جدید، تجهیز بوم‌گردی‌ها به محل‌های رصد و روایتگری داستان‌های نجومی کهن، علاوه بر افزایش ماندگاری مسافر، درآمد پایدار اقامتگاه‌ها را بدون نیاز به ساخت‌وسازهای مخرب تضمین می‌کند.

رسمی‌سازی گردشگری تصویری در بافت تاریخی

محمودی قوژدی به پتانسیل بالای معماری خشتی ریاب برای فضای مجازی اشاره کرد و گفت: امروزه بیش از ۶۰ درصد گردشگران بر اساس قاب‌های تصویری مقصد خود را انتخاب می‌کنند، ما به دنبال رسمی‌سازی و مدیریت فعالیت‌های عکاسی حرفه‌ای (فرمالیته و تبلیغاتی) در بافت تاریخی ریاب هستیم تا این روستا به عنوان فتوژنیک‌ترین روستای خراسان در سطح بین‌المللی به شهرت برسد.

از تماشا تا تجربه؛ استراتژی عبور از سایه

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه تصریح کرد: چشم‌انداز ما این است که ریاب از سایه قنات قصبه خارج شده و با تمرکز بر تجربه‌گرایی (Doing) در مقابل تماشاگری(Seeing)، سهم بازار خود را تثبیت کند. تشکیل کارگروه مشترک با انجمن مقنیان برای ایمن‌سازی مسیر قنات‌نوردی و تدوین نظام‌نامه عکاسی در بافت، از نخستین گام‌های اجرایی این طرح است که پایداری اقتصادی و حفاظت از بافت تاریخی را به دنبال خواهد داشت.

روستای هدف گردشگری ریاب در ۳ کیلومتری غرب شهر گناباد قرار دارد و فاصله اندکی با قنات جهانی قصبه گناباد دارد.

این روستا به عنوان یکی از هشت روستای منتخب، در فهرست بهترین روستاهای جهانی سال جاری میلادی قرار گرفته است.

انتهای پیام/