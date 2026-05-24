تصویب نهایی طرح پیشخوان آرامگاه عطار نیشابوری در وزارت میراث فرهنگی

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از تصویب نهایی طرح پیشخوان آرامگاه عطار نیشابوری و کمال‌الملک در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز یکشنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: این طرح پس از طی چندین مرحله بررسی در کمیته فنی و شورای فنی میراث‌فرهنگی خراسان رضوی، برای بررسی نهایی به وزارت میراث فرهنگی ارسال شد و در روزهای پایانی سال گذشته، در جلسه‌ای با حضور صاحب‌نظران به تصویب رسید و اینک برای اجرا ابلاغ شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: طرح پیشخوان باغ آرامگاهی عطار نیشابوری و کمال‌الملک بر اساس ویژگی‌های باغ ایرانی و متناسب با ابعاد شخصیتی و ادبی عطار نیشابوری تهیه شده و در مکاتبه وزارت میراث‌فرهنگی نیز تأکید شده است که به دلیل اهمیت ملی پروژه، نظارت مستقیم اجرای آن بر عهده معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی خواهد بود.

هم‌چنین مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به آغاز روند اجرایی پروژه اظهار کرد: خوشبختانه انگیزه و اراده لازم برای اجرای این طرح در شهرداری، شورای اسلامی شهر و مجموعه میراث‌فرهنگی وجود دارد و شهرداری نیشابور تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای فاز نخست پروژه به مساحت ۵ هزار متر مربع اختصاص داده است.

دونده ضمن تقدیر از تلاش های شهرداری، شورای اسلامی و مدیریت میراث فرهنگی شهرستان و استان تأکید کرد: فرمانداری نیشابور نیز در چارچوب رسالت و رویکرد فرهنگی خود، حمایت همه‌جانبه‌ای از اجرای این پروژه خواهد داشت.

هم‌چنین حسن‌گیاهی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور، با اشاره به تدوین طرح پیشخوان باغ آرامگاهی عطار نیشابوری و کمال‌الملک اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش محدوده و مساحت مجموعه، پاسداشت جایگاه رفیع فرهنگی، ادبی و معرفتی شیخ فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری، تکریم شأن هنری استاد محمد غفاری ملقب به کمال‌الملک و نیز توسعه گردشگری ادبی در شهر تاریخی و فرهنگی نیشابور تهیه شده است.

او افزود: این طرح در مساحتی بیش از ۲۰ هزار متر مربع توسط مهندسین مشاور سروستان، مشاور منتخب شهرداری نیشابور، تدوین شده و این مجموعه پیش از این نیز طراحی پیشخوان آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی را در کارنامه خود داشته است.

