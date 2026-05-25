به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز دوشنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به نامزدی روستای ریاب در لیست بهترین روستاهای جهانی گردشگری (UNWTO) اظهار کرد: امروزه بیش از ۶۰ درصد گردشگران دنیا، مقصد سفر خود را بر اساس قاب‌های تصویری و محتوای فضای مجازی انتخاب می‌کنند. ما در ریاب به دنبال آن هستیم که از پتانسیل بی‌نظیر معماری خشتی و کالبد دست‌نخورده روستا، برای ایجاد یک برند ملی تحت عنوان یک روستای فتوژنیک‌ استفاده کنیم.

عبور از مدیریت سنتی به مدیریت تصویر

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه با تبیین استراتژی جدید مدیریت در این روستا افزود: با توجه به این‌که برای نخستین بار در کشور، نظام‌نامه جامع مدیریت تصویربرداری با مشارکت ادارات مرتبط در ریاب اجرایی می‌شود. هدف ما این است که عکاسی تخصصی و فرمالیته را از حالت زیرزمینی و ناهنجار، به یک صنعت شناسنامه‌دار، منضبط و درآمدزا برای جامعه محلی تبدیل کنیم.

صیانت از عرف و اخلاق؛ اولویت توسعه گردشگری

محمودی قوژدی با تأکید بر حساسیت‌های مذهبی و سنتی جامعه میزبان تصریح کرد: در این نظام‌نامه، پیوست فرهنگی و اخلاقی دقیقی تدوین شده است، چون معتقدیم رونق اقتصادی نباید به بهای خدشه‌دار شدن آرامش اهالی تمام شود، بنابراین محدوده‌های مشخصی برای عکاسی تعریف شده و تمامی گروه‌های حرفه‌ای ملزم به رعایت پوشش و آداب سنتی روستا در معابر عمومی هستند.

‌تکمیل پازل گردشگری با نجوم و قنات‌نوردی

او همچنین به ظرفیت‌های مکمل ریاب اشاره کرد و گفت: علاوه بر این پروژه‌های قنات‌نوردی ماجراجویانه در عمق ۲۰۰ متری زمین و گردشگری نجوم در تراس‌های (مهتابی‌های) بوم‌گردی‌های روستا در حال راه‌اندازی است تا زنجیره ارزش گردشگری در این منطقه تکمیل شود.

‌سرمایه‌گذاری برای آینده

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد گفت: عواید حاصل از مدیریت این فعالیت‌های تخصصی، فقط برای مرمت، نورپردازی و بهسازی بافت تاریخی ریاب هزینه خواهد شد.

محمودی قوژدی تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که مدل مدیریت مقصد در ریاب را به عنوان یک الگوی موفق از مشارکت جامعه محلی و بخش خصوصی، به سازمان جهانی گردشگری ارائه دهیم.

انتهای پیام/