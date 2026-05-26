به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمود طغرایی امروز سهشنبه پنجم خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این برنامه گمانهزنی از نیمه فروردینماه سال جاری به سرپرستی صابر سلیمانی کوشکی آغاز که منجر به شناسایی وسعت تقریبی این شهر تاریخی با وسعتی در حدود ۴۰ هکتار شد.
رئیس اداره ثبت و حرایم آثار تاریخی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: شهرتاریخی آزادوار که در شمال روستای آزادوار کنونی در دشت جوین قرار داشته، یکی از مراکز مهم استقرار در قرون میانی اسلامی خراسان و در مسیر راه باستانی نیشابور کهن به سوی گرگان بوده است.
طغرایی تصریح کرد: اهمیت موقعیت دشت باستانی جوین در خراسان، محوطه آزادوار را به یکی از باراندازهای کلیدی کاروانیان در ادوار اسلامی بدل ساخته بود.
او افزود: البته شواهد باستان شناسی نویافته، پیدایش این محوطه را به اواخر دوره ساسانی مربوط میکند که در دورههای بعدی رونق گرفته است، با توجه به گسترش فعالیتهای کشاورزی و توسعه بافت مسکونی در سالهای اخیر، حفاظت از عرصه و حریم این اثر ارزشمند ثبت ملی با چالشهای متعددی روبه رو بوده است. این مسائل، ضرورت اجرای برنامه تعیین عرصه و حریم را دوچندان ساخته و یافتههای این فصل از کاوش، گامی مهم برای مستندسازی و حفاظت علمی از این میراث کهن محسوب میشود.
رئیس اداره ثبت و حرایم آثار تاریخی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی اظهار کرد: شهر آزادوار به عنوان زادگاه عطاملک جوینی، مورخ نامدار و تاریخ نگار تاریخ جهانگشای جوینی و وزیر برجسته ایلخانان مغول، از جایگاه ویژهای در دوره سلجوقی و ایلخانی برخوردار بوده است.
طغرایی افزود: در صورت تامین اعتبار، میتوان فضاهای داخلی این شهر تاریخی را مورد کاوش باستان شناسی قرار داد و فضای مدفون در آن نظیر مسجد، کاروانسرا و قلعه بزرگ آن را به عنوان سایت موزه مورد بازشناسی، مرمت و برای بازدید گردشگران به نمایش گذاشت.
