به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید جواد موسوی دوشنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی که با مشارکت آستانقدس رضوی در موزه بزرگ خراسان برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات مرمتی ارزشمندی در مجموعه آستانقدی رضوی از جمله مرمت مدرسه تاریخی دودر، مدرسه پریزاد و موزههای حرم مطهر انجام شده که از توجه ویژه تولیت و مدیران وکارشناسان آستان قدس رضوی به میراثفرهنگی، تاریخ و هویت خراسان و کشور قدردانی میکنم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به فعالیتهای موزه آستان قدس رضوی در حوزه روایتگری با محوریت اشیای تاریخی، گفت: به دنبال آن هستیم تا موزهها را از اینکه صرفاً محل نگهداری اشیا باشند خارج کرده و روایتگری هر اثر تاریخی را بهعنوان سرمایهای برای نسلهای آینده داشته باشیم.
او با تأکید بر تعامل میان دو مجموعه آستان قدس رضوی و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی و برگزاری رویدادهای مشترک، ابراز امیدواری کرد که این همکاریها در زمینه ارائه آموزشهای تخصصی و استفاده از فنآوریهای نوین، گسترش یابد و شاهد تقویت هویت ملی در حوزههای مختلف بهویژه حوزه کودک و نوجوان، باشیم.
موسوی بر ضرورت انعقاد تفاهمنامه اجرایی و عملیاتی میان این دو نهاد برای بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای یکدیگر همچون در حوزه احیا و مرمت و همچنین معرفی آثار، تأکید کرد.
لزوم توجه به امر آموزش مردم در موزهها
همچنین حجتالاسلاموالمسلمین سید جلال حسینی رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اظهار کرد: هفته میراث فرهنگی، فقط یک مناسبت تقویمی نیست بلکه یک دعوت عمومی برای بازخوانی یک مسئولیت اجتماعی بسیار مهم در حوزه هنرهای قدسی، حافظه تاریخی و دستاوردهای تمدنی است. در این میان، این مسئولیت وقتی جنگ تحمیلی سوم رخ داد، معنای پررنگتری پیدا کرد.
او با تأکید بر اینکه پناهگاه ما در دوران جنگ، چتر تمدنی ایران بزرگ بود، افزود: محور اصلی این تمدن که در بستر هنر، فلسفه، کلام، حکمت، اخلاق و معنویت شکل گرفته، کرامت انسانی است.
رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ذکر آیات قرآنی، تصریح کرد: ما باید تمدنساز باشیم و عمران و آبادانی را در این کره خاکی بهوجود بیاوریم. البته این عمران صرفاً ساختن بناهایی همچون تالار و برج نیست بلکه عقلانیت، معنویت، عرفان، حکمت، فلسفه و هنرهای قدسی، همگی آبادانی قلمداد میشود. موتور این وظیفه تمدنی نیز علم است.
حجتالاسلاموالمسلمین حسینی با اشاره به آسیبهای وارد شده به سبک زندگی ما، گفت: گسست میراث آموزشی، نقطه آغازین این زوال فرهنگی است که از بمباران به مراتب سهمگینتر است و موجب کاهش حافظه تاریخی شده بهطوری که نسل امروز، گذشته خود را نمیداند.
او تصریح کرد: ما در موزهداری، هنوز فقط انبار و ویترین آثار داریم و صحبتی از آموزش و انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر نیست. در واقع، ما دستاوردهای تمدنی را تعریف کرده، اما به درستی معنا نکردهایم.
رئیس سازمان با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ، صنایع خلاق، پیوند آثار با زندگی مردم و دیجیتالسازی علمی آثار، ادامه داد: ما باید رجعت و بازگشتی به حافظه تاریخی، تمدنی و فرهنگی خود داشته باشیم و موزه باید از قالب انبار آثار به دانشگاه تبدیل شود.
او افزود: در این بین، باید مسیری میراثی برای زائر یا گردشگر در مشهدمقدس تعریف کرده و امر اهل بیت(ع) که محور اصلی آن عقلانیت، خردورزی و دانشورزی است را احیا کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین حسینی با تأکید بر اینکه امروز باید تمدن و فرهنگ خود را به زبان روز ترجمه کرده و به جهانیان معرفی کنیم، ابراز امیدواری کرد که موزه جامع رضوی در قلب حرم مطهر حضرت رضا(ع) نیز روایتی درست از فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در آینده، ارائه خواهد داد.
از معرفی دستاوردها تا رونمایی از آثار
همچنین در این مراسم، حسین عباسزاده، رئیس گروه موزههای ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت فعالیت موزهداران، گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای موزههای استان در سال گذشته، ارائه کرد.
کلیپی نیز به همت سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با محوریت مروری بر مهمترین دستاوردهای سال ۱۴۰۴ موزه رضوی در محورهای «افتخارات موزه رضوی»، «صیانت و جذب میراث ایرانی و اسلامی»، «توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی موزه رضوی»، «معرفی موزه و میراث رضوی» و «خلق رویدادهای فرهنگی در موزه رضوی»، در این آیین پخش شد.
پخش کلیپی در خصوص معرفی موزههای زیرمجموعه ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی و کلیپی از جمعآوری اشیای ارزشمند و انتقال به مخازن امن، از دیگر برنامههای این آیین گرامیداشت بود.
همچنین پیام تصویری میر سید احمد محیط طباطبایی، رئیس انجمن ملی موزههای ایران و منیر خلقی، رئیس ایکوم(شورای بینالمللی موزهها) ایران، به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در این مراسم پخش شد.
رونمایی از فصل اول مجموعه انیمیشنهای موزه رضوی با عنوان «گنج هزار ساله»؛ اثر سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و همچنین قرآن نفیس اهدایی شاه عباس صفوی به مقبره شیخ صفیالدین اردبیلی در سال ۱۰۳۸ هجری قمری (متعلق به قرون سوم و چهارم هجری قمری، کتابت شده بهخط کوفی و طلاکوب) موجود در ادارهکل میراث فرهنگی خراسان رضوی، از دیگر برنامههای این مراسم بود.
در پایان این مراسم نیز از جمعی از فعالان عرصه موزهداری خراسان رضوی و آستان قدس رضوی همچون بازنشستگان، کارشناسان فعال، مجموعهداران و اهداکنندگان آثار و راهنمایان کودک و نوجوان موزه، با اعطای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.
نمایشگاهی از دستاوردهای موزه آستان قدس رضوی با عنوان «کارنامه زرین» نیز در حاشیه برگزاری این آیین، در طبقه همکف موزه بزرگ خراسان واقع در بوستان کوهسنگی مشهد، دایر شده بود که تا چهارشنبه، ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۳، پذیرای بازدیدکنندگان است.
انتهای پیام/
نظر شما