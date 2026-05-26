به گزارش خبرنگار میراثآریا، اکبر میرزابیگی امروز ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پروژههای حوزه گردشگری و میراثفرهنگی و صنایعدستی تربت حیدریه که به همراه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام شد، افزود: نظارت مستمر بر اجرای پروژههای عمرانی اداره کل، همراهی با سرمایهگذاران و توجه به کیفیت و پایداری طرحها و تکمیل پروژه های نیمه تمام از منابع موجود از اولویتهای اصلی این اداره کل است و این روند با هدف بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: از نحوه مرمت بناهای تاریخی مزار قطبالدین حیدر، حمام حاج رئیس، زیرساختهای گردشگری رود معجن و خانه صنایعدستی بسک بازدید شد که از پیشرفت مناسبی برخوردارند.
او گفت: در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان تربت حیدریه نحوه هزینه کرد اعتبارات استانی با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان برررسی شد و مذاکره و توافق لازم برای تخصیص اعتبار ویژه به حوزه میراثفرهنگی صورت گرفت.
میرزابیگی با اشاره به پروژههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت حیدریه اظهار کرد: با توجه به موقعیت قرارگیری و فاصله، از دیرباز تاکنون منطقه تربت حیدریه دروازه ورودی مشهد بوده و همچنان میتواند نقش بارانداز را ایفا کند، اجرای پروژههای سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مکمل و توسعهدهنده یکدیگر و محرک پیشرفت منطقه و تامین بخشی از نیازهای زائران و گردشگران در مسیر تشرف به مشهد هستند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود: با اجرای این پروژه برنامه رونق و توسعه گردشگری داخلی نیز دنبال میشود.
او به پیشرفت تربت حیدریه در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشاره کرد و گفت: مشارکت، همراهی، همبستگی و همدلی مسئولان و مدیران شهرستان، فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها، نماینده مردم در مجلس و مردم نقش بسزایی در این مسیر داشته است.
انتهای پیام/
نظر شما