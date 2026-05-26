همایش «مردم و موزه» در موزه بزرگ خراسان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین اصغری ثانی امروز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه ۱۴۰۵ افزود: این همایش در قالب سه برنامه «ایران شناسی»، «حوض نقالی» و «مردم و موزه» در چارچوب برنامه زنده رادیویی واگویه در جلوخان موزه بزرگ خراسان برگزار شد.

سرپرست موزه بزرگ خراسان ادامه داد: در برنامه ایران شناسی، کودکان در 31 میز به معرفی سوغات استان های کشور پرداختند.

اصغری ثانی گفت: آن‌ها با پوشیدن لباس‌های محلی هر استان و معرفی جاذبه‌ها، غذاها و صنایع دستی آن استان فضای خوبی را در این رویداد ایجاد کردند،همچنین برخی از کودکان و نوجوانان با شاهنامه‌خوانی بار دیگر یاد حماسه پایداری و تاب آوری ایرانیان را گوشزد نمودند.

اصغری ثانی با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد فرهنگی «مردم و موزه» در هفته میراث‌فرهنگی اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد، علاوه بر معرفی موزه بزرگ خراسان به عنوان بزرگ ترین موزه کشور، یادآوری نقش موزه‌ها و میراث‌فرهنگی در تقویت هویت ملی و افزایش همبستگی اجتماعی است.

سرپرست موزه بزرگ خراسان تصریح کرد: برنامه «مردم و موزه» که برای نخستین بار موزه بزرگ خراسان برگزار شد، با توجه به پخش زنده رادیویی در سراسر بوستان کوهسنگی موجب جذب مخاطبان زیادی شد.

