۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱

همایش «مردم و موزه» در موزه بزرگ خراسان برگزار شد

سرپرست موزه بزرگ خراسان گفت: به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، رویداد فرهنگی «مردم و موزه» در این موزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین اصغری ثانی امروز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه ۱۴۰۵ افزود: این همایش در قالب سه برنامه «ایران شناسی»، «حوض نقالی» و «مردم و موزه» در چارچوب برنامه زنده رادیویی واگویه در جلوخان موزه بزرگ خراسان برگزار شد. 
سرپرست موزه بزرگ خراسان ادامه داد: در برنامه ایران شناسی، کودکان در 31 میز به معرفی سوغات استان های کشور پرداختند.
اصغری ثانی گفت: آن‌ها با پوشیدن لباس‌های محلی هر استان و معرفی جاذبه‌ها، غذاها و صنایع دستی آن استان فضای خوبی را در این رویداد ایجاد کردند،همچنین برخی از کودکان و نوجوانان با شاهنامه‌خوانی بار دیگر یاد حماسه پایداری و تاب آوری ایرانیان را گوشزد نمودند.
 اصغری ثانی با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد فرهنگی «مردم و موزه» در هفته میراث‌فرهنگی اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد، علاوه بر معرفی موزه بزرگ خراسان به عنوان بزرگ ترین موزه کشور، یادآوری نقش موزه‌ها و میراث‌فرهنگی در تقویت هویت ملی و افزایش همبستگی اجتماعی است.
سرپرست موزه بزرگ خراسان تصریح کرد: برنامه «مردم و موزه» که برای نخستین بار موزه بزرگ خراسان برگزار شد، با توجه به پخش زنده رادیویی در سراسر بوستان کوهسنگی موجب جذب مخاطبان زیادی شد.

کد خبر 1405030500568
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

