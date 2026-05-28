ظرفیت مراکز اقامتی ۵ شهر گردشگرپذیر کردستان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بهدلیل حجم بالای ورود مسافران به استان کردستان، ظرفیت مراکز اقامتی رسمی و دارای مجوز در شهرهای سنندج، بانه، مریوان و سروآباد، کامیاران شامل هتلها، مهمانپذیرها، هتلآپارتمانها، اقامتگاههای بومگردی و سنتی و خانهمسافرها تکمیل شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان افزود: در راستای مدیریت اسکان مسافران و ارائه خدمات مناسب به گردشگران، علاوه بر ظرفیت مراکز اقامتی رسمی، از ظرفیت برخی کمپهای موقت، مدارس و سالنهای ورزشی نیز برای اسکان اضطراری استفاده میشود.
او با اشاره به استقبال گردشگران از جاذبههای طبیعی استان در فصل بهار عنوان کرد: آبوهوای مناسب، طبیعت سرسبز و جاذبههای متنوع گردشگری کردستان موجب افزایش سفرها به این استان شده است.
طالبنیا یادآور شد: برای توزیع متوازن سفرها و کاهش تمرکز اسکان در شهرهای پرتردد، شهرهای قروه، دهگلان، بیجار، سقز و دیواندره بهعنوان شهرهای مکمل برای اسکان مسافران در نظر گرفته شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با تاکید بر ضرورت استفاده از مراکز اقامتی دارای مجوز گفت: از مسافران و گردشگران درخواست میشود برای جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی و بهداشتی، از اقامت در واحدهای غیرمجاز خودداری کرده و تنها از مراکز رسمی و دارای مجوز برای اسکان استفاده کنند.
